Čínské značky je třeba brát vážně. Umějí supersport i drsňáka do terénu

Lynk&Co 09

Lynk&Co je mladá značka čínského koncernu Geely, která využívá techniku Volva a cílí na mladé, technologicky zaměřené zákazníky. To promlouvá do designu jejich modelů, které mají jednotný design přídě s denním svícením po stranách přední kapoty a hlavními světlomety spojenými s maskou. Každý z šestice dosud prezentovaných modelů, označených jednoduše od 01 do 06, má také výrazný design zadních partií. Nejnovější přírůstek v sekvenci dělá skok a přichází pod číslem 09.

„Číslo devět“ využívá větší platformu Volva pojmenovanou SPA a jde o velké SUV, sesterský model Volva XC90. K osvědčeným designovým rysům přidává zajímavě řešené boční prosklení s „ploutví“ na zadním sloupku a skryté kliky bočních dveří. Pohon zajistí benzinový dvoulitr od Volva v různých výkonových stupních a s různou mírou elektrifikace, včetně vrcholného plug-in hybridu.

Ačkoliv značka Lynk&Co existuje teprve od roku 2017, v Číně už dodala půl milionu aut. Vedle klasického prodeje zkouší i novou formu distribuce aut formou předplatného, které lze kdykoliv zrušit nebo naopak sdílet s blízkými – podobně jako u streamovacích služeb. S tímto obchodním modelem se chystá letos vyrazit také na vybrané západoevropské trhy.