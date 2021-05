Na tato auta zapomeňte. Prodávat se budou jen v Číně

Audi A7L

Kombinace nízké karoserie ve stylu kupé s prodlouženým rozvorem a dlouhým zadním převisem není něco, s čím by Audi u nás udělalo díru do světa. Pro čínské zákazníky ale vzniklo přesně takové auto – na základech A7 Sportback, který se prodává i v Číně. Jmenuje se A7L, má o deset centimetrů natažený rozvor a celkovou délku těsně pod pět metrů.

Číňané prodloužená auta milují, a tak se A7L zařadí mezi i u nás nabízenou limuzínu A8L a speciální místní prodlouženou verzi řady A6, velký sedan A6L. To mimochodem nejsou zdaleka všechna prodloužená Audi pro čínský trh – delší rozvor a písmeno L ve znaku mají nejen menší sedany A4 a A3, ale také SUV Q2 a Q5.