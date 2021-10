Xiaomi chce v roce 2024 zahájit masovou výrobu vlastních aut

Divize měla v době registrace kolem 300 zaměstnanců a kapitál deset miliard jüanů (zhruba 34 miliard korun). Teď nabírá další pracovníky, zatím však není jasné, zda bude auta vyrábět sama, nebo prostřednictvím partnerství s některou automobilkou, poznamenala agentura Reuters.



Xiaomi už v březnu oznámila, že do deseti let plánuje do výroby elektromobilů investovat deset miliard dolarů (zhruba 219 miliard korun). Lej Ťün tehdy prohlásil, že vstup Xiaomi do automobilového průmyslu bude jeho posledním velkým podnikatelským projektem.

V létě Xiaomi oznámila, že se dohodla na převzetí firmy Deepmotion, která se zaměřuje na technologii autonomního řízení. Xiaomi za tuto akvizici zaplatí 77,4 milionu dolarů (zhruba 1,7 miliardy korun) a slibuje si od ní posílení aktivit ve výzkumu a vývoji.

Xiaomi podle neoficiálních informací plánuje vyrábět elektromobily v továrně čínského výrobce aut Great Wall Motors. Firma se chystá vyrábět auta pro masový trh, jako to dělá i v případě smartphonů.

První vůz by z výrobní linky měl sjet kolem roku 2023 a bude možné jej propojit s dalšími zařízeními z ekosystému Xiaomi.

Xiaomi kromě chytrých telefonů vyrábí i desítky zařízení připojených k internetu, včetně skútrů, čističek vzduchu a vařičů rýže. Také na českém trhu jsou dostupné její elektrokoloběžky (prohlédněte si je zde). Osm let stará firma se teď snažit diverzifikovat zdroje příjmů, jejichž většinu tvoří smartphony, na kterých má ale jen velmi nízkou marži.

O trh s elektromobily se v posledních letech začínají čím dál více zajímat podniky, které zatím působily mimo automobilový průmysl.