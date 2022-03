Dovádění na okruhu s hrochem na LSD: Bentley Speed potřebuje každý miliardář

K ústřicím, drahokamům a jachtě si přece nekoupíte elektromobil, co vypadá, zní a jezdí na stejné „palivo“ jako kuchyňský robot. Není to póza, nehodí se to. Ladislav Špaček i bez vyžádání vysvětlí, proč nejíst chlebíčky a chodit i na houby v saku. My zase poradíme, že je prostě faux-pas nejezdit do Monte Carla BENTLEYEM.