Nevidomý jezdec pozná auto po zvuku. S mapou v hlavě je nejrychlejší v Brně

Příprava na závodní trať probíhá v několika fázích. Kromě road briefingu, ve kterém si s týmem rozfázují trať na jednotlivé sekce, se Petr Haluška snaží zapamatovat závodní okruh. „Od toho mám 3D mapky. Snažím se odhadnout reálnou dobu, jak dlouho co pojedeme. V poměru 1:1 jedu prstem tak, jako bychom to jeli v reálném čase v autě. Také si říkám, jak jdou za sebou zatáčky, abych tomu navigátorovi pomohl,“ vysvětluje.

Teprve po získání znalosti okruhu si s navigátorem, svým dobrým kamarádem Robertem Kotlabou, sedají do auta a trénují od těch nejnižších rychlostí. „Řekneme si, kde budeme brzdit, kde přidávat a na základně jasné metodiky a pokynů to od 50 km/hod zkoušíme a zrychlujeme,“ popisuje.

Pro úspěšné zdolání trati je klíčová komunikace mezi nimi, ve které využívají číselné hodnoty od jedné do čtyř a zlomky čtvrt a půl, díky kterým řidič ví, do jaké míry má otočit volantem. „Když jedeme na rovince, tak stačí jen lehké zatáčky, třeba v té rychlosti 170 km/hod stačí ‚levá čtvrt, rovně‚‘ a já vím, že jsme uprostřed,“ ilustruje

Navigátor však nezasahuje do rychlosti jízdy. „Auto je manuální, takže každý rozsah má určitou rychlost. Když má člověk najezděno, tak už ví,“ doplňuje řidič. „Člověk musí mít okruh v hlavě jako mapu.“

Na závodním okruhu, kde se jezdí v rychlostech přes 150 km/hod, však stačí jen malá chyba a může dojít k velkým komplikacím. S podobným problémem se během Masarykova okruhu setkal také Petr Haluška se svým navigátorem, když chybně zatočil volantem do špatné strany. „Já na to nerad vzpomínám. Na chvíli nám vypadla technika. Navigátora jsem na chvíli neslyšel,“ komentuje závodník. Situaci se však podařilo dostat pod kontrolu a k žádnému neštěstí nedošlo. Díky této trati se ovšem stal Petr Haluška prvním, oficiálně zapsaným nevidomým pilotem v kategorii Roadster. „Zatím je to v České knize rekordů, ale po Slovakia Ringu chceme i do té světové,“ dodává muž, který je též uznávaným ladičem pian.

„Těším se na ty tvary, zakončení, strukturu laku, použité materiály a celkově porovnávám exteriér s interiérem. Když to jde, tak si rád nastartuji motor, to je alfa omega,“ popisuje, jak se seznamuje s autem. „Když to auto znám, tak základní rysy různých značek aut poznám. Když nastartuji auto, tak to poznám na sto procent. Po zvuku také poznám varující věci – hučení ložisek nebo špatné uložení,“ popisuje.

Jízda po brněnském okruhu byla pro „Slepého banditu“, jak si sám přezdívá, dosavadním vrcholem jeho kariéry závodníka. V blízké budoucnosti se však chystá zdolat i okruh Slovakia Ring, který se řadí mezi jedny z nejdelších závodních okruhů v Evropě. „Připravujeme nové auto, ale ještě nechci říct přesně jaké,“ říká. A chce se také zlepšit v driftování, tedy jízdě kontrolovaným smykem.

Jeho vášeň pro auta se začala rozvíjet již od útlého věku, a to především díky strýci. „Párkrát jsme jeli po parkovišti, on dal jedničku, já točil volantem. Mám pocit, že mi bylo osm nebo devět let,“ vzpomíná na dětství závodník.

Poprvé usedl do závodního speciálu v roce 2019, to byl Renault Clio RS vybavený bezpečnostním rámem a dalšími náležitostmi. O dva roky později následoval celokarbonový KTM Crossbow RR a 23 kol na brněnském Masarykově okruhu. Trasu zvládl zajet v úctyhodném čase 3:40,531 minuty a dosáhl rychlosti téměř 187 km/hod.

„Když přijdu za někým s tím, aby mi půjčil auto, a nemám, jak dokázat, že už jsem řídil, tak se hůř probojovávám k tomu autu, než když ukážu, jaké závodní okruhy už jsem jel. Lidi tak spíš povolí,“ popisuje.