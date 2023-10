Novela bodového systému přispěje k větší bezpečnosti, řekl ministr dopravy

Také bude možné získat informace o získání trestných bodů pomocí SMS či e-mailu. Pro mentory spustila Asociace autoškol ČR nový web, informace chce šířit také novým manuálem.

Řidičák na zkoušku

„Řidičák na zkoušku míří na snížení nehodovosti té nejrizikovější skupiny řidičů, tedy těch, kteří právě začínají a jejich zkušenost je do dvou let od obdržení řidičského oprávnění,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na víkendové konferenci Budoucnost vzdělávání řidičů 2023, které se v pražském O2 Universu zúčastnilo přes přes šest set provozovatelů autoškol, učitelů a instruktorů, zkušebních komisařů i zástupců všech úřadů a organizací z oblasti silničního provozu.

Největší akce v oblasti budoucnosti vzdělávání řidičů od roku 1989 seznámila odbornou veřejnost s novinkami, které budou platné od 1. ledna 2024, a s jejich dopady a nároky na oblast výuky. Martin Kupka, který celou konferenci zahájil, vyzdvihl hlavně důležitost spolupráce a zpětné odezvy od autoškol: „Prostřednictvím Konference chceme zavčas předat informace o novinkách, získat postřehy přímo z autoškolského prostředí a vytvořit atmosféru důvěry i vzájemné další otevřené spolupráce.“ Ministr se pak zúčastnil panelové diskuze na téma Mladí řidiči a dalších společných diskuzí.

Na přednáškách a panelových diskuzích se probíraly ty hlavní novinky v legislativě, jako je řidičák na zkoušku, nové metody zkoušek uchazečů o řidičák nebo systém L17 pro řízení mladých řidičů pod dohledem mentora.

Podle Kupky mají novinky v bodovém systému zvýšit bezpečnost zejména zaměřením na mladé řidiče. Dodal, že řidiči do dvou let praxe způsobí 11 procent dopravních nehod, přičemž tvoří tři procenta řidičské populace. Pokud tak řidič do dvou let od získání průkazu spáchá vážný dopravní přečin, bude muset zpět do autoškoly, kde bude muset absolvovat dvě školení.

„Nová pravidla řidičáku na zkoušku preventivních motivačních opatření jsou krok jednoznačně správným směrem. Mladí řidiči nejen způsobují dopravní nehody výrazně častěji, ale navíc nadprůměrně často jezdí rychle a telefonuji za jízdy a příliš mnoho jich u toho umírá. Ve věku 18-24 let si často myslíme, že jsme nesmrtelní. Práce s mladými řidiči v autoškolách je musí přesvědčit o opaku,“ uvedl na konferenci výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Na mladé řidiče míří i možnost řídit auto od 17 let pod dozorem mentora. Ten musí podle pravidel mít čisté bodové konto, musí vlastnit řidičský průkaz přes deset let a mít nepřetržitou pětiletou řidičskou praxi. Podle Kupky nebude stát však schopen zjistit, jak intenzivní je řidičská praxe mentora. „Je to postavené na odpovědnosti a pozitivní motivaci. Myslím, že je dobře, aby stát dal také vědět, že lidem důvěřuje,“ dodal s tím, že v jiných státech jízdy s mentorem fungují a nezneužívají se.

Podle předsedy Asociace autoškol ČR Aleše Horčičky je cílem ročně vyškolit 30 000 mladých řidičů pro řízení od 17 let. Vedlejším pozitivním dopadem bude podle něj i to, že se mentoři budou více zajímat o to, jak sami řídí, případně se budou dále vzdělávat.

Efektivnost nových opatření bude možné pozorovat zhruba za dva roky, řekl šéf Dopravní policie ČR Jiří Zlý. „Po dvou letech budeme moct vyhodnocovat statistická data, případně říct, jestli je třeba něco změnit,“ řekl.

Asociaci autoškol na konferenci představila dva nové produkty týkající se nové legislativy, Manuál a Aplikaci pro Mentory začínajících řidičů v systému L17. Oba materiály poskytnou kompletní orientaci pro odpovědné rodiče (mentory), kteří chtějí přesně znát všechny otázky kolem této nové možnosti bezpečného uvádění nových řidičů do praxe a silničního provozu. Spuštěn je už i nový web autoskolal17.cz. „Jsem velmi rádi za tuto konferenci, díky které se vyučující v autoškolách lépe seznámí s nadcházejícími změnami. Řidičák na zkoušku a systém řízení už od 17 let opravdu představuje takovou malou revoluci na našich silnicích a věříme, že výrazně pomohou zlepšit bezpečnost provozu. Asociace autoškol připravila pro žadatele, jejich rodiče i autoškoly přehledné informační materiály, které jim pomohou,“ uvedl Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.

Bodový systém se začátkem příštího roku dočká největší aktualizace od svého zrodu v roce 2006. Novela zjednodušuje i zpřehledňuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější a nejnebezpečnější přestupky. Podle dřívějšího vyjádření Kupky se tresty zpřísňují s ohledem na jejich závažnost a s ohledem na míru rizika, která je s nimi spojena. Zpřísňují se tak podle něj tresty u nejzávažnějších a nejnebezpečnějších přestupků. Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů.

Novinkou je i to, že řidiči u sebe nebudou muset mít řidičský průkaz a osvědčení vozidla již od příštího roku. Tato povinnost měla původně zaniknout k 1. červenci 2025. Řidiči se budou moci nově také nechat informovat o změně bodového konta pomocí sms či emailu, a to skrze Portál občana. V Portálu dopravy pak najdou stav svého bodového konta.

Srovnání s Evropou

Program „autoškolové“ konference byl ovšem podstatně širší, úvod patřil zhodnocení aktuální situace v ČR v oblasti vzdělávání řidičů a řada přišla třeba i na Etické desatero učitele autoškol. Pohled zvenku poskytl Manuel Picardi za Evropskou asociaci autoškol, který na základně statistik poukázal na silné i slabší stránky našeho systému vzdělávání a zkoušek uchazečů o řidičák ve srovnání s ostatními evropskými státy.

Ve srovnání s Evropou se český systém může pochlubit třeba moderními přístupy v oblasti vnímání rizik. Nové výukové materiály i zkušební otázky obsahují stále rostoucí podíl multimediálních materiálů, ve kterých si řidič může téměř „naživo“ prožít rizikové situace v provozu a naučit se adekvátně reagovat. Interaktivní videa a animace umožní vybudovat správné návyky, které by jinak museli začínající řidiči získávat až v praxi.

Mezi autoškoláky byl logicky největší zájem o to, jak se změny v legislativě přímo promítnou do výukové praxe či výbavy a vozového parku autoškol.

Velké uznání sklidila i prezentace bezplatných víkendových kurzů pro motorkáře Učme se přežít, v rámci kterých se na polygonech po celé ČR během léta proškolilo přes 1000 jezdců. Tyto bezplatné kurzy v rozšířené podobě absolvovalo také přes 200 učitelů autoškol a zkušebních komisařů pro skupinu A, kteří si na nich mohli vyzkoušet jednotnou metodiku výuky a zkoušek.