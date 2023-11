S novelou zákona přibude 50 otázek do autoškol. Zaměří se na bezpečný odstup

Nové otázky ministerstvo dopravy zveřejní v průběhu ledna. Na valné hromadě Asociace autoškol ČR v Doksech o tom informoval Milan Janda za ministerstvo dopravy z odboru agend řidičů.

Testové otázky ministerstvo postupně přidává poslední dva roky, za tu dobu jejich počet narostl ze zhruba 850 na více než tisíc. V lednu přibude dalších více než 50. „Plánujeme, že se tam objeví zhruba 35 statických otázek a těch dynamických tam bude až kolem dvaceti,“ uvedl Janda. Dynamické otázky jsou ve formě videí nebo počítačových simulací.

Zatímco předchozí nové sady otázek byly zpravidla nějak tematicky zaměřené, u těchto to neplatí. „Nebude tam jedno konkrétní téma. U statických otázek jsme volili určitou kombinaci zásad bezpečné jízdy a zejména, protože se nám k 1. lednu mění zásadní novela zákona 361, tak tam budou novinky právě související s novelou zákona 361 a i vyhlášky 294 z roku 2015. Konkrétně o nových dopravních značkách,“ dodal zástupce ministerstva. Mezi nové patří značka bezpečný odstup. „Měníme kompletně význam této dopravní značky a zaměřujeme se právě na pravidlo dvou vteřin. Takže, aby bylo řidičům vštěpováno to pravidlo dvě vteřiny (odstupu),“ řekl Janda.

V nových otázkách řidiči řeší i to, co je defenzivní jízda, jak správně jezdit v připojovacím pruhu či která ikonka z asistentů vozidla informuje řidiče, že má rozsvícená zadní mlhová světla. Podle Jandy tím chtějí reagovat na to, jak ve vozech přibývá různých asistentů. „Myslím, že řada nejen začínajících řidičů, ale i současných řidičů neví, co se děje, když se rozsvítí nějaký asistent nebo sdělovač. Co to vlastně znamená a jak by se měli vůbec zachovat,“ dodal.

Testy díky tomu, že jsou zveřejněné na různých webech, neslouží podle Jandy jen pro žáky autoškol, ale i pro ty, kteří řidičský průkaz již vlastní. „Sekundárně je tím vzděláváme, protože ty otázky se vždycky snažíme zaměřit na něco nového nebo na něco, kde se nejvíce chybuje,“ uvedl. Mezi novými otázkami tak bude například jedna zaměřená na to, zda je řidič vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup 1,5 metru resp. metr při míjení cyklisty, který jede ve stejném směru ve vyhrazeném jízdním pruhu. Správná odpověď je, že nemusí, jelikož v takovém případě nejde o předjíždění.