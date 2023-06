Umíte holandský chvat? Víte, jak pustit slepce? Zkuste nové otázky z autoškol

V pořadí šestá sada nových otázek se skládá jak ze statických, tak dynamických otázek, které obsahují video či animaci.

Zvládli byste autoškolu? OTESTUJTE SE Asociace autoškol ČR vydala další sadu nové generace testových otázek do autoškol. Vyzkoušejte si své znalosti a schopnost analytického přemýšlení! Tentokrát se zaměříme na jízdu na motocyklu, na dopravní situace s cyklisty a s žáky autoškoly a na náležitosti, které musí obsahovat jízdní doklady. VSTUP DO TESTU ZDE

Část otázek by měla přispět ke zlepšení podmínek nevidomých lidí v provozu. Nové otázky rozšiřující soubor testovacích úkolů se zaměřuje také na motorkáře, jejichž hlavní sezona je právě v letních měsících. V tomto případě se otázky nezaměřují na pravidla, ale ptají se na zásady bezpečné jízdy.

Několik otázek se týká také cyklistů.

Otázky stále přibývají

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 120 000 žadatelů ročně. Testy jsou součástí projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění. Zájemci si je budou moci vyzkoušet i na iDNES.cz.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění se uskutečňují na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají uchazeči online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách.

Asociace autoškol a ministerstvo dopravy by se chtěly dostat na cílové množství 1 400 otázek, nyní jich je přes tisíc. Autoři představují novou várku otázek vždy po čtvrt roce.

Každý žadatel v současnosti u zkoušky řeší 25 příkladů. Nový systém otázek používají autoškoly už rok a půl. Celkově, i s dnešní sadou, využívají přes 200 statických a 34 dynamických otázek nové generace.

Do budoucna se počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet. Otázky se budou zaměřovat také na specifické situace, například denní dobu, počasí, hustotu provozu a další.

Modernizaci vzdělávání řidičů a podoby autoškol označil loni v lednu ministr dopravy Martin Kupka za jeden ze svých hlavních úkolů.