Tajemný iCar zas nabírá zpoždění. Apple nemá autonomní technologii

Co se o Projektu Titan šeptá? Původní vize počítala s designem pro technologii 5. úrovně (úplné) autonomie, tedy zcela nezávislého řízení. Této mety zatím nedosáhla žádná vývojářská firma ani automobilka. Srdcem celého stroje má být výkonný systém palubního počítače s kódovým označením Denali a také soustava patentovaných senzorů a palubního radaru a lidaru. Procesor vozu se svým výkonem vyrovná čtyřem čipům MacApple nejvyšší dostupné řady. Čip pro projekt Titan by měl být „téměř připravený k sériové produkci“, ale ještě je třeba optimalizovat jeho výrobu. Palubní počítač, který se stará o automatické úkoly, využívá bázi ne nepodobnou Tesle. Apple se však plánuje od Tesly lišit tím, že používá kombinaci lidaru a radaru spolu s kamerami. Tato sestava pomáhá vozu určit svou polohu, vidět jízdní pruhy a vyhodnotit, jak daleko je od ostatních objektů a lidí. Tesla sází jen na kamery. Kromě palubního hardwaru má systém i vlastní cloudovou složku pro zpracování některých dat, s využitím umělé inteligence. Apple se při hostingu dat spoléhá na Amazon Web Services, což výrobce iPhonů stojí asi 125 milionů dolarů ročně. To je však jen zlomek z částky zhruba jedné miliardy dolarů, kterou společnost na projekt automobilu ročně vynakládá. Apple zkoumá myšlenku vzdáleného řídicího centra, které by pomáhalo řidičům a ovládalo auta na dálku v případě nouze. Velká část testovacích prací pro vznikající vůz probíhá na bývalé trati Chrysleru u Phoenixu. Testovací areál s kódovým označením „Sahara“ koupila firma zastupující Apple v roce 2021 za sumu 125 milionů dolarů. Apple už několikrát jednal s několika automobilkami o poskytnutí licence na jejich vlastní platformy, ale jediné vážné jednání proběhlo před několika lety s Volkswagenem. Platformy pro elektromobily zahrnují základ vozu, systém kol a baterii. Společnost Apple již dřív hovořila o uvedení vozu, který vypadá podobně jako Lifestyle Vehicle společnosti Canoo. Mělo mít interiér podobný limuzíně, kde by cestující mohli stát čelem k sobě. Nyní je spíš v plánu vyrobit něco, co se bude víc podobat tradičnímu automobilu, se sedadlem řidiče. Vedení společnosti Apple původně očekávalo, že každý vůz se bude prodávat za víc než 120 000 dolarů (2,76 milionu korun). Nyní je ale spíš tlak na výrobu něčeho do limitu 100 000 dolarů, aby se vůz zařadil mezi základní verze Modelu S od Tesly a EQS od Mercedesu-Benz.