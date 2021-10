Autohádanka: Klip pro milovníky retra zaujme i fanoušky aut. Co řídí Adele?

Adele v klipu Easy On Me

Velký úspěch nepochybně čeká i videoklip k této písni na Youtube. Adele ho podobně jako slavné „Hello“, které má již téměř tři miliardy zhlédnutí, pojala v retro duchu. Novinka bude mít jistě také velkou sledovanost, a to i díky tomu, že lidé budou klikat, aby se dozvěděli, jaké auto zpěvačka vlastně řídí.



Nostalgický videoklip s dechberoucí kinematografií a melancholickou atmosférou natočený v Quebecu ukazuje, jak Adele opouští dům a usedá do auta s připojeným přívěsem, na kterém má naložený nábytek. Dává kazetu do klasického přehrávače a vyráží. Onen přívěs a šikovný střih dlouhou dobu téměř znemožňuje zjistit, jaké auto řídí. Na potvrzení toho, o jaký model se jedná, si musíme počkat několik minut. Není to úplně jednoduché, ale znalci nebudou váhat.

Tak jaké auto tedy Adele řídí? Podívejte se na video.