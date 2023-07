Čína už svět motorek dojela. První kilometry na novém naháči CFMOTO

Uspěje i tady, nebo odejde s žihadly a samurajským mečem v zádech? To jsme vyrazili vyzkoušet do jižní Francie.

Model 800 NK byl představen na loňské podzimní výstavě a k zákazníkům v České republice by se měl dostat zhruba za měsíc. To je jedna z výhod čínského výrobce, všechno jde zatraceně rychle. Model NK je postavený okolo stejného motoru, jaký je v cestovním enduru MT, které se už přes rok prodává a prodává se velmi dobře.

Řadový dvouválec má svůj původ v KTM, se kterou CFMOTO velmi úzce spolupracuje. Do naháče je samozřejmě přeladěný a nabízí tu výkon 96 koní při 9 250 otáčkách a točivým moment 79 Nm při 8 000 otáčkách. To jsou hodnoty, které na papíře dokonce převyšují konkurenci. Motor má na starost 186 kilogramů, což je taky velmi zajímavý poměr.

Okolo motoru je postavený trubkový rám, který nese kola z lehké slitiny a především podvozek od značky Kayaba, která má mnohaleté zkušenosti a podvozky zkrátka umí. O zpomalení se starají brzdy J.Juan. Pokud tuto španělskou značku neznáte, tak vězte, že ji má ve svém vlastnictví Brembo a na svých motorkách ji používá řada výrobců, mezi kterými je i KTM. Na NK navíc mají radiálně uchycené brzdiče a k tomu radiální pumpu. Dohromady by to zkrátka mělo fungovat. A když to přeženete, je tu dnes již povinné ABS.

To je ovšem jediná jízdní elektronika, kterou NK má. Kontrolu trakce tu budete hledat marně a vše je jen na vašem pravém zápěstí. Přepnout si můžete maximálně mezi několika jízdními mapami na sportovní jízdu, běžný provoz, nebo déšť. Zajímavostí, která ještě není úplně samozřejmá, je elektronický plyn. Znamená to že mezi plynovou rukojetí a motorem vedou kabely, které snímají polohu rukojeti a přenáší jí na klapky vstřikování.

Elektronický plot

Jestli něco mají v CFMOTu rádi, tak jsou to technologie. K motorce dostanete aplikaci, která zaznamenává vaše jízdní data, ukazuje aktuální polohu motorky, dokáže kolem ní postavit elektronický plot a zahlásit vám jeho narušení, ale můžete přes ní také udělat upgrade softwaru, nebo zjistit, zda všechny systémy pracují správně. Má v sobě také navigaci, kterou u modelu s prémiovou výbavou můžete spustit na palubní desce.

Tím se dostáváme k faktu, že NK bude nabízeno ve dvou variantách. Základní a Advanced. Liší se především výbavou, barevně jsou obě verze stejné a můžete je mít buďto v bílo-černé, nebo černo-zlaté kombinaci. Model Advanced poznáte na první pohled hlavně podle mohutného displeje umístěného na výšku, který si vyžádal i jiná řídítka. Daleko důležitější je ale přítomnost quickshifteru, tedy systému, díky kterému můžete řadit bez spojky a tlumiče řízení. Na relativně krátké motorce s ostrou geometrií není tlumič řízení určitě k zahození.

I základní verze má moc pěkně udělanou palubní desku, kterou tvoří plnobarevný displej. U verze Advanced je možné na větším displeji zobrazit navigaci, komunikátory, nebo připojit telefon a používat službu car play a její ekvivalent u androidu. Na řídítkách jsou LED, které se zbarvují podle nastavení jízdního režimu.

Do sedla

Dost ale było teorie. Jdeme jezdit. Po prvním usednutí za řídítka musím konstatovat, že tato motorka sedne v podstatě všem postavám. Je dost velká, abych se na ni poskládal se 185 centimetry, ale zároveň má sedlo dost nízko pro menší postavy. Nohy mám v celkem přirozeném úhlu, vše je tak nějak na svém místě, takže zbývá jen nastavit zrcátka a vyrazit. Z moc pěkně vypadajícího výfuku se line tlumené bublání dvouválce, který neskrývá svou touhu po otáčkách. To je jedno z dědictví KTM.

Spojka jde snadno, rychlost zapadá jen s lehkým cvaknutím a vyrážíme. I když má motorka najeto jen něco kolem 300 km, funguje všechno výborně, jen spojky některých strojů dostaly zabrat od předchozí skupiny jezdců a je třeba je nastavit. Jinak ovšem motorka padne do ruky hned od prvních metrů. CFMOTO se také poučilo a přepracovalo ovladače na řídítkách. Přepínání blinkrů je tak mnohem přirozenější.

Od začátku z motorky taky sálá hravost, i když taková rozvážnější. Díky ostrému řízení se NK rádo vrhá do zatáček a když najdete správný rádius, samo oblouk projede. Dokáže i odpouštět chyby, a když třeba přibrzdíte uprostřed zatáčení, neznamená to automaticky cestu na asfalt. Tím se dostáváme k brzdám, které bych označil za víc než dobré. Nejsou to úplné jedovky, ale předek má síly na rozdávání a dvěma prsty v pohodě zastavíte. Když to přeženete, je tu ABS, které nastupuje relativně pozdě a ani při ostřejší jízdě jsem ho nevyužil. Brzdy se dobře dávkují a vy tak nějak cítíte, co se s koly děje.

A teď to hlavní. Motor je hladový po otáčkách. O ono to bez nich ani moc nejde. Pod tři tisíce je to spíš taková domácí pohádka a až od pěti tisíc se dvouválec probudí a předvádí pořádný zátah. Nejlépe se mi určitě jezdilo na mapu sport. Nechá naplno vyniknout točivý moment a výkon motoru a můžete si tak dopřát sportovní zážitky, které tato mašina umožňuje. Režim street je ideální do města. Motor citelně změkne a nechá si líbit i mírné podotčení. Režim rain už je hodně uškrcený a ve 35 stupních a sluníčku moc smyslu nedával.

Kde by se ještě dalo něco zlepšit je odezva plynu. Když například chcete jet po městě stabilními otáčkami předpisovou rychlostí, není to úplně snadné. Motoru se to moc nelíbí a má tendence trochu popukávat. Jinak je ovšem průběh výkonu hladký v celém spektru otáček, což je u CFMOTO velký progres.

Vyplatí se výbava navíc?

Už základní verze mě hodně bavila, ale samozřejmě jsem se těšil, až jí vyměním za tu příplatkovou. Nejvíc mě asi zajímala funkce tlumiče řízení. Bez něj byla motorka nervózní v ilegálních rychlostech, kde bylo cítit, že by se řidítka ráda rozkmitala. Stejné to je při odlehčení předního kola na výjezdu ze zatáček, kdy akcelerujete na plný plyn. Není to nic divného, kombinace ostré geometrie a krátké stopy toto zkrátka dělá.

A proto musím pochválit naladění tlumiče, který všechny tyto neduhy výborně řeší a motorka je stabilní za všech okolností. Můžete jet rychle, akcelerovat s nadlehčeným kolem a řízení je pořád pevné. Druhou částí výbavy je rychlořazení. To funguje tak, jak jsem od něj čekal. Mezi jedničkou a dvojkou na něj zapomeňte. Fungovat začíná až ve vyšších rychlostech a otáčkách. Tam nemám výhrad, kvalty zapadají rychle a bez problémů. Ostatně to je režim, kde rychlořazení především potřebujete.

No a pak je tu ten displej. Pokud jste fanoušky aplikací a konektivity, bude vás to určitě bavit, protože díky němu můžete propojit cokoliv s čímkoliv. Mě osobně to moc nenadchlo. Stejně jsem nakonec skončil v režimu zobrazení otáček a rychlosti jako jediných údajů. Třeba by to chtělo víc času na to, abych se se systémem trochu sžil, protože toho umí opravdu hodně. Navíc je dotykový, i když některé věci ovládáte pořád hlavně tlačítkem na řídítku.

Suma sumárum za příplatek 22 000 korun (187 990 vs. 209 990) dostanete motorku, na které můžete jezdit ostřeji, řadit rychleji a navíc si ještě pohrát s technologií. Navíc nemusíte při každém startu hledat klíčky, protože dostanete ještě bezklíčové zapalování, které umožňuje i nastartovat mobilem. Zda vám to za to stojí, nebo ne, je na vás.

Už je to tu

Poslední sezony bylo jasné, že už zbývá jen kousek, aby čínská motorka dohnala tu japonskou. No a já si troufám říct, že už je to tady. Skvělý design, který má na svědomí bývalý designér MV Agusty, skvělý motor, slušné komponenty a zpracování na úrovni. To je dost silná kombinace podpořená zajímavou cenou, která už ale není tak nízká, jako bývala.

Dostanete za ní ale daleko lepší stroj, který vás jen tak neomrzí. A že se toho CFMOTO nebojí dokazuje pětiletá záruka, kterou na své stroje dává. O úspěchu a neúspěchu nakonec rozhodne trh, který je v této kategorii nelítostný a CFMOTO se vydalo do boje proti novému Hornetu od Hondy a GSX-8S od Suzuki. A to jsou tvrdí protihráči. S tím, co CFMOTO představilo je jim ale rozhodně více než rovnocenným soupeřem.