Čínské gladiatory nanovo. Otestovali jsme nejprodávanější čtyřkolky v Česku

Dva dlouhodobě nejprodávanější modely dostaly nejen nový vzhled, ale hlavně novou techniku. Jako první z Česka jsme novinky jménem CFMOTO Gladiator X450 a X520 otestovali. Právě jméno Gladiátor si u českých zákazíků vybudovalo v krátké době velké renomé, dnes už se často nechodí „pro čtyřkolku“, ale „pro gladiatora“.

Poblíž francouzského města Narbonne je areál Chateau de Lastours, který v sobě na několika hektarech kombinuje vinice a offroadové tratě. Kromě představovaček aut i motorek je místo populární i pro závodníky. Ostatně, co víc si přát než skleničku bílého vína po celém dni v sedle? Tratě jsou to ovšem náročné a mají prověřit, co CFMOTO za několik let mezi dvěma generacemi strojů dokázalo.

Nejen facelift

Když přijíždí dvojice zbrusu nových čtyřkolek, tak první, co vidíme je nový design. Ten si v ničem nezadá se severoamerickou, nebo japonskou konkurencí. Na rozdíl od předchozích modelů se CFMOTO pustilo do designu po své ose bez rakouského studia KISKA, které je zodpovědné za většinu jeho modelů. A nedopadlo to vůbec zle.

Všemu samozřejmě vévodí LED světla, která jsou vzadu propojená do jedné lišty. Vpředu jsou kromě denního LED svícení i klasické žárovky. Změnil se také tvar sedla, které je celkově rovnější a mělo by mít lepší ergonomii. Nový je také zadní úložný box, který lépe těsní a narostla jeho kapacita. Vynikající je přístup k důležitým věcem, jako je nádobka chladící kapaliny, nebo baterie.

Zajímavá je také palubní deska, která je u modelu 450 menší s jednoduchým displejem, naopak 520 má poctivou obrazovku, u které si můžete nastavit jas. Obě palubky jsou ale dobře čitelné. Nové jsou také ovladače na řídítkách. Na ty jsme si v minulosti dost stěžovali, ale tady je všechno jinak, vše je po ruce a funguje to výborně.

Nejviditelnější rozdíl mezi 450 a 520 je v nosičích. Zatímco 450 má klasické ocelové rámy, 520 dostala plastové nosiče s upínacím systémem na doplňky, jako jsou boxy, nebo nosiče nářadí. Čtyřkolky mají samozřejmě i homologované tažné zařízení, na které můžete zavěsit až 608 kilo.

Nová konstrukce

Důležité je především to, co je pod kapotami. Výrobce se soustředil hlavně na ovladatelnost a pohyb v terénu. Obě mašiny mají stejný rám a parametry podvozku. Zmenšil se poloměr otáčení a díky posunutí náprav více na konec strojů se zvětšily nájezdové úhly.

Nová konstrukce rámu snížila hmotnost zhruba o 10 %. Nové jsou samozřejmě i motory, které si vyvíjí CFMOTO samo, ale využívá vstřikování a řídící jednotku od firmy BOSCH. To zajišťuje nejen snadné starty za všech podmínek, ale hlavně výbornou reakci na plyn. Čtyřkolky jsou k dostání i s posilovačem řízení, který se stal standardem už i u nižších objemů.

Jak funguje čtyřkolka Pracovní čtyřkolky mají až na výjimky stejný systém pohonu. Motor pohání kola přes převodovku, která má zpravidla možnost řadit parkovací polohu, neutrál, zpátečku, jízdu vpřed a redukci. Z převodovky pak jde výkon přes odstředivou spojku do variátoru osazeném gumovým řemenem. Systém je podobný, jako u skútru, ale podstatně mohutnější. Vzhledem k tomu, že motor čtyřkolky je umístěný uprostřed, vede z jeho rozvodovky jeden kardan k přednímu a jeden k zadnímu diferenciálu. Tam už je pak systém stejný jako u auta a prostřednictvím poloos se výkon dostává až na kola. Brzdy jsou zpravidla propojené a můžete brzdit páčkou na řídítku, nebo pedálem na pravé noze. Řadíte pákou vedle nádrže a plyn přidáváte páčkou na palci pravé ruky.

Na farmu i expedici

Francouzi si pro nás připravili sérii testů, při kterých jsme měli možnost čtyřkolky vyzkoušet ve všech možných režimech. Začínáme vyjížďkou do hor, kde nás čekají rychlé šotoliny a náročné kamenité úseky. Obě čtyřkolky mají plnohodnotný náhon 4×4 s uzávěrkou obou diferenciálů.

Převodovka spojená s variátorem navíc umožňuje zařadit redukci (L). Tak daleko jsme ovšem nezašli, i když se čtyřkolka občas hodila. Na kamenech je důležitá hlavně trakce a dávkování výkonu. A to zvládly jednoválce výborně. V pomalých kamenitých pasážích ani nebyl znát rozdíl mezi oběma kubaturami, to až na rychlejších šotolinových cestách, kde 450 ztrácela dech o něco dříve než 520.

CFMOTO Ve srovnání s tradičními značkami z Japonska a Ameriky je sice CFMOTO mladé, ale na druhou stranu historie dlouhá přes 33 let už není k zahození. Původně se tato značka zabývala výrobou motorů a komponentů pro další výrobce. Později začala s produkcí skútrů a čtyřkolek. V současné době spolupracuje úzce s rakouskou KTM, díky čemuž může nabídnout ucelenou řadu kvalitních motorek až do objemu 800ccm. Mimo jiné je to nejprodávanější značka čtyřkolek v České republice.

Zásadní byl posilovač řízení. Když jsem jel chvíli na verzi bez něj, bylo to opravdu dost náročné a s chutí jsem přesedlal na verzi s EPS (Electronic Power Steering). Roli také hraje délka čtyřkolky. Delší dvoumístná verze je stabilnější ve vyšších rychlostech a když najíždíte na velké nájezdové úhly, nemá tendence ke zvedání předních kol do vzduchu. Daní je ale větší poloměr zatáčení, což se projevuje třeba při kličkování po cestě mezi stromy.

Plnohodnotný trial jsme si vyzkoušeli na umělých překážkách. Tady je důležitý hlavně podvozek a dávkování výkonu. Mezi přejetím hromady klád a kotrmelcem je opravdu tenká hranice a vy jí rozhodně nechcete překročit. Pokud ale máte něco najeto a víte, co s palcem pravé ruky, nebude vám jízda v trialu činit větší potíže. No a tady zase přichází na řadu posilovač, bez něj je to o dost těžší a udržet čtyřkolku tam, kde chcete vyžaduje dost síly.

Nudit se nebudete ani s menším jednoválcem.

Do práce!

CFMOTO X450 a X520 jsou především pracovní čtyřkolky, takže vzhůru na to. Na slalomu dostávám zapřažený vlek plný dřeva a mám možnost si vyzkoušet ovladatelnost takové soupravy. Navíc nám Francouzi přistavili pro srovnání i předchozí generaci. Tam, kde jsem musel se starší 520 couvat, abych se vytočil, jsem mohl jet s novými modely napřímo.

Vlek za sebou samozřejmě cítíte, ale díky převodovce a variátoru si s nákladem čtyřkolka v pohodě poradí. Ve sjezdu s naloženou mašinou je pak výborná motorová brzda, která umožňuje pomalou jízdu z kopce a brzdění motorem, které je vždy bezpečnější, než brzdy (čtyřkolky nemají ABS).

Mohl jsem také přímo porovnat ergonomii obou strojů a musím říct, že i když se to na první pohled nezdá, tak je rozdíl obrovský. Zejména pozice za řídítky a zalomení nohou je úplně jiné a na nové generaci se cítím podstatně líp, a to nemluvím o ovladačích.

Špatně na tom není ani spolujezdec na dlouhé verzi čtyřkolky. K dispozici má opěradlo a mohutná madla pro držení. Na krátkou se sice vejde taky a oficiálně na ni může, ale je to přeci jen spíš nouzová záležitost. Další rozdíl mezi 450 a 520 jsou stupačky. Zatímco u 450 se musíte spokojit s celoplastovými nášlapy, 520 má kovové „zubaté“ stupačky.

Jaký řidičák a kdy na STK? Na čtyřkolce můžete po silnici jezdit s řidičským oprávněním skupiny B od osmnácti let. Až na výjimky musíte na čtyřkolce nosit přilbu s ochranou zraku. Na čtyřkolce mohou jet maximálně dva cestující, zda je dvoumístná poznáte podle technického průkazu. Na pravidelnou technickou kontrolu musíte každé 4 roky, stejně jako s motorkou.

Zraje jako francouzské víno

Už předchozí generace jednoválců CFMOTO byla povedená a jezdilo se na ní příjemně. Kvalita rozhodně nebyla špatná, ale když to porovnáte s novými modely, je jasné, že Číňané ušli obrovský kus cesty. Jen těžko se mi na čtyřkolkách hledal nekvalitní detail a i věci, které byly dříve jistotou, jako jsou tvrdé rukojeti, nebo necitlivé brzdy zklamaly.

Velmi těžko se mi hledají nějaká negativa, snad jen velmi těžké ovládání čtyřkolek bez posilovače řízení. Model 450 je ideální stroj pro vstup do světa dospělých čtyřkolek s náhonem 4×4, nabízí výbornou ovladatelnost a můžeme čekat i zajímavou cenu danou například ocelovými nosiči, nebo plechovými koly či jednodušší palubkou.

U 520 dostanete trochu toho luxusu navíc, ale pořád za solidní peníze. A nezapomínejme, že tyto mašiny se neuplatňují jen na tratích, expedicích a farmách, ale své místo mají třeba i v komunálních službách, kde jsou nedocenitelným pomocníkem. Pokud tedy hledáte solidní čtyřkolku za solidní peníze a nechcete s ní zrovna závodit, nebo objet svět, toto bude stát za to. Je už jen na vás, jestli zvolíte lépe vybavenou silnější X520, nebo si vystačíte s X450, chybu neuděláte ani s jednou. Nová X450 startuje na částce 154 990 korun, X520 stojí od 168 990 Kč.