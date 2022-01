Malé ostré hatchbacky pomalu mizí z trhu. Hyundai i20 N ale zůstává

Prakticky všechny automobilky už mají stanovené datum, kdy se minimálně na evropském trhu rozloučí se spalovacími motory. Hyundai ho aktuálně určil na rok 2035 a modely jako Ioniq 5 nebo Nexo ukazují, že to s elektromobilitou myslí vážně. Na druhou stranu do té doby stále zbývá ještě bezmála 15 let, což je spousta času na hraní. A tak Hyundai souběžně posílil i závodní a sportovní divizi N, která letos představila hned tři nepříliš ekologické novinky – výrazně modernizovanou i30 N, crossover Kona N se stejnou technikou a také sympatického prcka i20 N.

Je to zábavné, ale přitom pohodové a uvolněné auto, které netlačí přehnaně na pilu a kouzelným způsobem kombinuje jemnost s precizními jízdními vlastnostmi.