Jako když poprvé vezmete do ruky smartphone. iX posunulo BMW o roky vpřed

Valí se to na nás ze všech stran: nucená elektrifkace či zákaz spalovacích motorů. Automobilky dělají, co mohou, aby legislativě vyšly vstříc, ale moc možností nemají. V současnosti neexistuje jiný druh pohonu, který by byl schopen nastavené požadavky splnit, než ten elektrický. A to se všemi jeho nevýhodami, ale i silnými stránkami. Ať se nám to líbí nebo ne. Proto – i když je elektrický pohon BMW iX jeho důležitou vlastností, a jak se později ukáže, tak docela zásadní – je tohle auto doslova pojízdnou laboratoří z mnoha jiných důvodů, než je dvojice elektromotorů a baterie umístěná v podlaze.

Auto bude ještě letos schopné jezdit po vyhrazených úsecích německé silniční sítě v autonomním režimu.