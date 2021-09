Automobilkám budou chybět čipy až do roku 2023

Automobilový průmysl se bude pravděpodobně potýkat s nedostatkem čipů pro výrobu vozů ještě v roce 2023, potíže s dodávkami by však do té doby mohly polevit. Uvedl to šéf německého automobilového koncernu Daimler Ola Källenius při setkání s novináři před mnichovským autosalonem. Stejně mluví také zástupci koncernu VW.