Autofotka týdne: Veteránisté vyjíždějí, revmaplechy se ještě hodí

Fichtl Pionýr, pincek, prskolet, ale třeba i jednoskok nebo pekáč. Jawa pionýr si za dobu své existence získala mnoho označení a přezdívek. Za nejrozšířenější lze však beze všech pochybností označit fichtl. Tato přezdívka provází malou dvoutaktní jednoválcovou padesátku od nepaměti. Různých modifikací Jawy Pionýr bylo vyrobeno hodně přes půl milionu. Vyráběly se v Považské Bystrici na Slovensku. Nejznámější Pionýr, tedy Jawa 05 a z něj vycházející Jawa 20 se vyráběla od roku 1962 do osmdesátých let 20. století. Dominantou Jawy 50 Pionýr model 20 byly výrazné kapotáže, takzvané revmaplechy. Mezi nimi nádrž, která pojme 10 litrů paliva. V době vzniku motorky neznamenala jízda jen pouhou zábavu. Jawa 20 byl plnohodnotný dopravní prostředek sloužící k cestování za prací i na dovolenou. Fichtl byl mnohdy nikdy nesplněný sen mnoha kluků, ale i holek, kterým učarovala vůně spáleného benzinu, ve své době téměř výhradně smíchaného s olejem. Před samotnou jízdou bylo třeba všechno náležitě seřídit. Ani to ovšem neznamenalo, že jste nastartovali, vyjeli a dojeli. Legendární stroj si prohlédněte dopodrobna zde.