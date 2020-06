Ceny ojetin rostou, slabá koruna ponouká bazarníky vyvážet

„Nabídka kvalitních ojetin se za posledních několik měsíců snížila o desítky tisíc vozů. Dovoz ojetin ze zahraničí poklesl v krizi o 40 procent. Současně oslabil kurz koruny vůči euru, takže kvalitní auta s domácím původem se vyplatí spíše vyvážet do zahraničí než prodávat na českém trhu,“ uvedl Jiří Grund, předseda Asociace obchodu ojetými automobily (AOOA).



Podle údajů Svazu dovozců automobilů klesl dovoz ze zahraničí za březen až květen meziročně o 19 232 vozů. Loni se za tyto měsíce do ČR dovezlo 47 639 ojetin, za stejné období letos to bylo 28 407 vozů. Nižší počet dovozů spolu s poklesem prodejů nových aut a menší ochotou lidí měnit auto za novější se mohou negativně projevit na zvýšení průměrného stáří vozového parku v ČR (dnes je to 15 let).



Vládní opatření v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru, která prakticky zastavila českou ekonomiku, se během uplynulých měsíců negativně projevila i na sekundárním automobilovém trhu.

Cenovou hladinu na celém trhu s ojetinami také sleduje pravidelně společnost Aures Holdings, provozovatel sítě autocenter AAA Auto. Její analýza ukázala, že v březnu zmizelo z nabídky 13 000 ojetin, v dubnu dalších téměř 20 000 a nabídka se zastavila na 79 910 vozech.

„Květen přinesl oživení a návrat k číslům z února letošního roku. V nabídce bylo 109 127 ojetých aut,“ uvedl provozní ředitel sítě autocenter AAA Auto Petr Vaněček. Statistiky monitorující celý trh ukazují, že během května se stáří nabízených vozů obvykle pohybovalo kolem 9,7 roku. V květnu se lehce zvedl nejčastější průměrný nájezd, který oproti předchozímu měsíci narostl o dva tisíce kilometrů na 151 852 km.

Nabídka vozů na trhu se podle Vaněčka mezi dubnem a květnem zvýšila o 37 procent. „Potvrzuje se, že většina zákazníků, kteří s koncem zimy uvažovali o koupi novějšího auta, tento krok pouze o pár měsíců odložila,“ dodává Vaněček.



Pětici nejprodávanějších ojetých vozů tradičně tvoří modely Škoda Octavia, Škoda Fabia a Volkswagen Passat, za kterými následují Volkswagen Golf a Škoda Superb.