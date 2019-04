Ojeté VW, škody a toyoty si cenu drží, nejvíc padá u aut z Francie

Rozdílnou ztrátu hodnoty u ojetých vozů můžete pozorovat často už po jednom roce provozu. Právě o roční až tříleté ojetiny přitom výrazně roste zájem. Důvodem je samozřejmě citelná finanční úspora při pořizování automobilu, který je navíc většinou stále v záruce, čili jeho pořízení nepředstavuje takové riziko jako v případě starších ojetin.

Pokles hodnoty mírně ojetých automobilů je ale u různých značek a různých modelů rozdílný. Tím pádem se liší i výše možné úspory oproti pořízení nového vozu. Vyplývá to z dat inovační laboratoře AuresLab, která dlouhodobě monitoruje vývoj cen automobilů na českém trhu. AuresLab patří do skupiny AURES Holdings, do níž patří také síť autocenter AAA AUTO nebo značka Mototechna, nabízející právě zánovní ojetá auta.



Z uvolněných informací, které AuresLab nasbíral, zjistíme, že nejrychleji klesá cena stylovek jako Citroën DS3, Fiat 500 nebo Mini. Zde je znát rozdíl proti jiným vozům už v případě ročních ojetin.

V horizontu pěti let pak nejrychleji padá hodnota automobilů francouzských značek, konkrétně Citroën, Peugeot nebo Renault. Naopak nejlépe si drží cenu automobily domácí značky Škoda, německého Volkswagenu a dle statistik TÜV dlouhodobě nejspolehlivější vozy japonské automobilky Toyota.

Malým autům vládne Fabia, konkurenty koupíte levněji

Nejen v kategorii malých vozů se auta s nejnižší ztrátou hodnoty seřadila přesně podle vzoru poklesu cen dle značek. Ve třídě pětiletých malých automobilů vyjde nejvíce Škoda Fabia, druhá příčka patří Volkswagenu Polo a třetí Toyotě Yaris. Samozřejmě vždy záleží na stavu konkrétních kusů, v případě srovnatelných aut ale bude pořadí přesně takové. Výbava však až tak důležitou úlohu nehraje. „Jediné, za co se z dnešního pohledu vyplatilo v roce 2014 u trojkové Fabie připlatit, byl MirrorLink. Zrcadlení telefonu na obrazovce v autě se tehdy mohlo jevit jako rozmařilost fajnšmekrů nových technologií, dnes je ale zcela běžné a velmi žádané. A právě Fabia s autorádiem Bolero, které jako jediné tuto funkci podporovalo, se dnes prodá i o 15 000 dráž než obdobná s běžným rádiem. To je větší rozdíl, než kolik se za Bolero připlácelo u nového vozu,“ popisuje jednu ze zajímavostí Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovativní laboratoře AuresLab.

Na opačném pólu pak najdeme vozidla ztrácející cenu nejrychleji. Sem patří Citroën C3, Kia Rio, ale i často zmiňovaný konkurent Fabie, kterým je Hyundai i20. Majitelé těchto vozů tedy při prodeji zaznamenají nejvýraznější ztrátu. Naopak pro zájemce o malou ojetinu mohou tato auta představovat zajímavou možnost koupě.

Tajný tip v nižší střední třídě je Peugeot 308

Další sledovanou skupinu vozidel AuresLab označuje jako rodinná auta. Zde klesá cena nejpomaleji u Škody Octavia, následované modely Volkswagen Passat a Toyota Verso. Nejrychlejší pokles podle sesbíraných tržních dat vykazují MPV Renault Scénic, Chevrolet Orlando a také klasický osobák Peugeot 308. Tato francouzská značka má přitom zástupce i mezi největšími cenovými propadáky v rámci střední třídy, kde vozu Peugeot 508 dělají společnost Opel Insignia a Hyundai i40.

Mezi pětiletými SUV ztrácejí cenu zejména problémovky

V rámci tolik oblíbené kategorie SUV si dobře drží cenu Škoda Yeti, Volkswagen Tiguan a možná trochu překvapivě i Dacia Duster, o níž je na trhu ojetin velký zájem. Na opačné straně žebříčku pak najdeme Mazdu CX-7, ale i Jeep Compass nebo Chevrolet Captiva, jimž je mnohdy vytýkána vyšší poruchovost. V případě ročních SUV klesá cena nejrychleji u Nissanu X-Trail, Fordu Kuga a Mitsubishi ASX.

Trh s ojetými automobily navíc přejímá stále více zvyklostí z trhu s novými vozy. „Zatímco dříve byl u vozů velikosti Volkswagenu Tiguan nebo Kie Sportage pohon všech kol na trhu ojetých vozů vyžadován více než u vozů nových a vozidla 4×4 tak byla nedostatkovým zbožím, dnes už poptávka na trhu ojetin přejímá zvyklosti z trhu nových aut a na pohonu všech kol u této velikosti SUV trvá stále méně zákazníků,“ vysvětluje Gálik.

Stejně tak se v případě ojetých vozidel nižší střední a střední třídy pomalu odvrací pozornost od dieselů a stoupá zájem o benzinové motorizace, což je opět v souladu se současnými trendy trhu s novými vozy. V obou případech je samozřejmě toto chování částečně ovlivněno i nabídkou, jíž se zkrátka motoristé pořizující ojetinu musejí přizpůsobit.

Obecně lze říci, že lépe si budou držet cenu automobily domácí značky Škoda a také vozy německé značky Volkswagen, které se v České republice těší velké oblibě. Cenu automobilů značky Toyota pak drží nahoře vyhlášená spolehlivost, což je na trhu ojetých vozů jednoznačné plus. Pořízení takového vozu sice vyžaduje vyšší investici, ale při pozdějším prodeji bude cena zachovalého automobilu opět vyšší než u stejně starých konkurentů třeba francouzské výroby.

Sběr dat

