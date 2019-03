Analýza trhu ojetin: mladá auta čeká zdražení

Ojeté vozy do tří let stáří čeká zdražení. Důvodem je omezení nabídky krátkodobého operativního leasingu i růst cen nových aut. Zdražení se dotkne jak benzinového, tak naftového provedení mladých ojetin, a to zejména u vozidel, která se nejčastěji využívají v rámci operativních leasingů.