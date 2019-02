ANALÝZA: Konec levných časů, auta už budou jen zdražovat

Většina Čechů počítá s tím, že se jim letos bude dařit lépe než loni. Hodlají i víc utrácet. Alespoň to tvrdí nejnovější průzkum Raiffeisen stavební spořitelny, jíž takto odpovědělo 54 procent dotazovaných. Pro ty, kteří mají rádi automobily, máme tip. Utrácejte za ně. Protože dobré časy končí, auta už budou jenom dražší.



A jestliže jsme v minulých letech mohli doufat, že ceny porostou jen v časech konjunktury a při ochlazení ekonomiky zase spadnou, tentokrát to bude jiné. Nejlepší doba pro nákup nového auta je právě teď.

Postupné zdražování vidíme jasně při porovnávání cen v dvouletém horizontu; zvlášť citelné je v kategorii nejlevnějších vozů do 300 tisíc korun. Zatímco před osmi lety jste v tomto limitu mohli vybírat z celkem 92 modelů, před dvěma lety, na počátku roku 2017, to už byla jen polovina – 46 modelů. A letos jich ještě ubylo na pouhých 42. Po celou sledovanou dobu se výrazně ztenčuje hlavně nabídka kompaktních aut, která se posouvají do vyšší cenové hladiny. Ze 17 levných kompaktů v roce 2011 zůstaly předloni jen čtyři, letos už jeden jediný. Fiat Tipo.

Před osmi lety se do limitu vešly i populární modely jako Seat Leon, Škoda Octavia, Ford Focus nebo Toyota Auris; letos už vypadly dokonce i Škoda Rapid a Seat Toledo. Ty nejen z limitu, ale i z nabídky automobilek.

Z nabídky do 300 tisíc zmizely vlastně všechny typy vozů kromě mini a malých, s výjimkou značky Dacia. Ta se svou cenovou politikou vymyká, stojí a padá s nízkými cenami, vědomě rezignuje na drahé asistenční systémy. Další výjimkou je u vybraných modelů Hyundai, zde je to výsledek tvrdého konkurenčního boje s tuzemskou Škodovkou.

A zdražování sledujeme i v posledních týdnech. Jestliže základní pětidveřový nový Ford Focus stával ještě loni v listopadu 370 tisíc korun, dnes je to o deset tisíc víc, kombi podražilo o pětitisícovku. Nejlevnější Škoda Karoq stávala loni v září 485 tisíc, dnes 490. Malé SUV Seat Arona se dalo loni na počátku roku pořídit za 366 tisíc korun. Výbavu Reference však dnes už automobilka nenabízí, nejdostupnější Style přijde na 404 tisíce korun. Loni přitom i tato výbava bývala o třiadvacet tisíc korun lacinější. Větší Seat Ateca se na začátku prodeje nabízel se startovním motorem 1.4 TSI za 524 tisíc korun, později tento motor vypadl a nahradil jej tříválec 1.0 TSI. I ten je však o 41 tisíc dražší.

A to je jen začátek. Nemáme pochybnosti, že v následujících měsících žádné nové auto – a koneckonců ani ojeté, protože ta jejich ceny kopírují – nebude levnější než dnes.

Nejvíce zdražují SUV

Neustálé navyšování cen dokládají i čísla, která v minulém týdnu zveřejnila auditorská firma EY (dříve Ernst&Young) sestavující vlastní cenový index. Podle něj šly loni ceny nových vozů nahoru v průměru o 3,1 procenta, což odpovídá částce 12,5 tisíce korun. Zdražování tak bylo rychlejší než inflace (2,1 %) a týkalo se celkem téměř 60 procent všech sledovaných aut.

Nevyhnulo se prakticky žádné třídě aut kromě luxusních – v cenách milionových vozů je totiž už skryta dost vysoká marže, výrobci tak jejich cenu navyšovat nemusejí. Nejvíce šly nahoru ceny SUV, u vrcholných variant o průměrných 27 tisíc korun. A také levnější vozy nižší střední, tedy kompaktní třídy – včetně Škody Octavia to bylo průměrně o necelých 21 tisíc korun. Podražila také většina nejprodávanějších elektromobilů, mimo jiné VW e-Golf, Nissan Leaf a Hyundai Ioniq, a to o deset až dvacet tisíc korun ve srovnání s počátkem minulého roku.

Vyšší ceny i u novinek

Auta zdražují možná trochu nepozorovaně, zato vytrvale. Většinou se zvýšení ceny schovává za uvedení nového modelu, který přijede s bohatší výbavou – typickým příkladem je třeba Škoda Scala, která je výrazně dražší než odcházející Rapid. Ceny také naskakují s příchodem nových generací. Takže předloni jsme koupili Seat Ibiza za 290 tisíc korun, nový stojí letos 350. Honda CR-V poskočila vzhůru o 133 tisíc korun, Nissan X-Trail o 105 tisíc, a tak bychom mohli pokračovat.

Výjimky se najdou, souvisejí ovšem většinou s přestřelenou nástupní cenou při zavádění nového modelu. To je příklad Fordu Fiesta, jehož turboverze začala loni na 335 tisících korunách, momentálně ho už koupíte za 319 tisíc.

Co za zdražování vlastně může? Za prvé to, že se máme dobře. V dobách hojnosti, které poslední minimálně dva roky v Česku zažíváme, nemají prodejci automobilů – stejně jako bytů – důvod držet nízké ceny. I tak výborně prodávají a také u nich poptávka žene zvýšení cen. Automobilky však tvrdí, že nejsou chamtivé a že ke zvyšování cen je nutí okolnosti.

„Jednak je to inflace, pak zvyšování cen materiálu, který nakupujeme na světových burzách citlivých na globální události, reagujeme také na změny devizových kurzů. Rostou i mzdové náklady. To všechno se promítá do konečné ceny,“ říká Vítek Pelc ze Škody Auto.

Autům rovněž přibývá výbava. „Používáme víc vysokopevnostních ocelí, výrazně se zlepšila aktivní bezpečnost vozů – přibyly systémy jako hlídání jízdního pruhu nebo samočinné brzdění před srážkou, které jsou dnes součástí sériové výbavy. Ta je obecně bohatší, typicky klimatizaci mají téměř všechny modely. Stejně jako nově pětiletou záruku,“ vysvětluje produktový specialista Seatu Tomáš Urban.

Ale to není vše, automobilky do vyšších cen promítly také náklady na vynucené přísnější měření emisí v reálném provozu – takže musely upravovat existující motory, i ty benzinové osazovat filtry pevných částic, o samotných měřeních nemluvě.

A právě nové a dražší technologie už ceny zpátky „nepustí“. Náklady na jejich vývoj jsou enormní. „Jsou to nové motory, které budou muset v roce 2021 splňovat nové limity reálně vypouštěných emisí. Investovat musíme do úplně nových pohonů a alternativních způsobů mobility. To zahrnuje elektrifikaci vozů, výstavbu infrastruktury, tedy hlavně nabíječek, přípravu prodejní a servisní sítě na elektrifikaci,“ říká Tomáš Urban. Do budoucna se podle něj zvýší ceny aut kvůli vývoji nových asistenčních a bezpečnostních systémů připravujících vozy na autonomní provoz.

Modelů ubývá

Průzkum EY také dokládá plíživé snižování počtu jednotlivých motorizací v různých modelech. U dieselových motorů se zúžila nabídka v porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku téměř o čtvrtinu; u benzinových o 14 procent. Ale i to je vylepšení. Loni na podzim to bylo výrazně méně, automobilky nedokázaly některé motory včas homologovat. A bude hůř, v nabídce automobilek budou ubývat i modely. Výrobci si nebudou moci dovolit vyrábět mnoho různých modelů, protože každý z nich bude muset plnit přísné emisní normy. Zůstanou tedy jen ty nejprodávanější a i ty zdraží, aby si na sebe vydělaly.

Problém budou mít automobilky hlavně s malými a dnes levnými auty, do nichž budou nuceny nasadit velmi drahé technologie čištění výfukových plynů nebo hybridní systémy.

Podle Zdeňka Petzla, ředitele českého Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP, to může zcela vymazat nabídku některých kategorií. „Ty nejlevnější a nejjednodušší vozy kvůli tomu zdraží po roce 2020 na úroveň, kdy se stanou neprodejnými. V důsledku hrozí, že z trhu zcela vymizí,“ vysvětlil Petzl. Nedá se ani předpokládat, že by se zájemci o levnější auta „zahojili“ na ojetinách.

Zákony trhu jsou neúprosné, takže i jejich ceny porostou. Ostatně už v minulém roce rostly ceny ojetých aut rychleji než ceny nových, spočítala společnost Cebia. Zatímco nová auta zdražila o 3,6 procenta, čtyřleté ojetiny o 9,1 procenta.