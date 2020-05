ANALÝZA: Koronavirus přinesl dočasné slevy aut. Záhy však přijde zdražení

Svět je doslova vzhůru nohama, a tak dříve platná pravidla teď úplně neplatí. Ano, na některé modely dostanete slevu. Jsou to auta už vyrobená, která je třeba prodat. Může jich být u dealerů a ve skladech automobilek dost, přestože výrobní linky teď měsíc stály, aby tomu zabránily.

Jenže stejně tak dva měsíce stála celá společnost a nikdo nekupoval, hlavně ne firmy, které jsou jinak tahounem českých prodejů. Teď však nevědí, jak na tom v brzké budoucnosti budou. To může být šance na dobrý nákup. Nebude však trvat dlouho – ostatní důvody poženou ceny aut vzhůru. Koneckonců už to začalo (více čtěte zde).

Většinou tak, že se objeví nový model nebo i jen facelift starého, a ten dostane vyšší cenovku. Mnohdy výrazně. Často poskytne o něco lepší výbavu, zejména některý z asistenčních systémů, nebo třeba nový motor s vylepšenou technikou. Jen pár příkladů – takto zdražili nejnověji Hyundai Kona (+10 tisíc korun), VW Passat (7-34 tisíc), Nissan Qashqai (118 tisíc) či Škoda Octavia (+64 tisíc korun).

Trend potvrzují i čísla přední auditorské společnosti EY. Podle nich jen za letošní první čtvrtletí narostly ceny nových aut v základní výbavě průměrně o 3,9 procenta, tedy o zhruba 16 000 korun; oproti počátku roku 2018 pak nejlevnější modely zdražily o nemalých průměrných 55,5 tisíce korun. Ve vyšších výbavách není nárůst cen tak výrazný. Celkově ovšem oproti předchozímu čtvrtletí zdražilo 69 procent všech aut!

Auta zdražují kvůli elektromobilům

Podle Petra Knapa z EY je tak jasně vidět pokračující růst cen prakticky všech modelů a zároveň zužování nabídky dostupných variant. Důvody dlouhodobého růstu jsou stále stejné a nepřekvapivé – je to tlak na masivní nástup elektromobility a s ním spojené obří pokuty automobilkám, které překročí průměr emisí všech vyráběných modelů.

Protože všichni nemohou vyrábět elektromobily, o něž je kvůli ceně a složité logistice malý zájem, musejí místo toho inovovat motory a škrtat modely, u nichž se to už nevyplatí. A ty, které se ani po úpravách do limitu nevejdou, zdražit, aby celou tíhu pokuty nenesly automobilky samy. Zvrat v tomto směru by se dal čekat pouze v případě, že evropská „generalita“ ustoupí ve jménu snahy o ekonomické zotavení od svého „Green Dealu“, proti němuž například čeští představitelé dlouhodobě protestují.

Ale to je ve hvězdách a názory na vývoj v nejbližších měsících jsou tak polarizované jako už několik let celá debata. Spoléhat na to, že auta kvůli hypotetickému otočení kormidla najednou zlevní, rozhodně nelze. Automobil se spíše mnohem pravděpodobněji stane luxusnějším zbožím než dřív, mnozí si jej nebudou kupovat, ale jen pronajímat (čtěte více).

Roste i cena ojetin

Jiní zůstanou u ojetých aut. Ale i tam hlásí prodejci podobné „jobovky“. Tuzemská jednička AAA Auto spočítala, že oproti letošnímu lednu podražila průměrná ojetina o 20 tisíc korun. A šéf Asociace bazarů Petr Přikryl doplňuje, že prodejci ojetin po znovuotevření prodávají jen 50-60 procent toho, co před krizí. „Týká se to všech bazarů. Lidé prostě nákupy odkládají na později,“ říká Přikryl.

V případě ojetin by nárůst cen mohly zastavit německé dotace na pořízení nového vozu, známé jako šrotovné, po němž mnozí u našich sousedů volají; jisté ale zdaleka není. Pak by nastala éra masivních dovozů z Německa do Česka.

Trend zdražování je tedy zřejmý, pojďme se nyní podívat na v úvodu zmíněné „poslední šance“.



» Renault a Dacia

Velmi aktivní je Renault, který přišel s mohutným výprodejem. Tvrdí, že skladové vozy „už nekoupíte výhodněji“, nabízí nižší ceny při nákupu na splátky než za hotové a navíc tříměsíční odklad splátek. U osobních aut je výhoda až 140 tisíc korun, u užitkových až 200 tisíc.

Akce trvá do konce května a například výběhové Clio Generation seženete už od 250 tisíc korun (výkupní bonus 15 tisíc, sleva 10 tisíc plus další zvýhodnění na vybrané skladové vozy), kombík od 264 tisíc, jen o tisícovku dráž vyjde nová generace clia. SUV Captur pak stojí od 380 tisíc korun, a třeba s oblíbeným dieselem 1.5 dCi ho po bonusech seženete od 430 tisíc. Skladové megany stojí od 325 tisíc korun.

Renault cílí i na elektromobilisty, slevu 140 tisíc můžete uplatnit na nové Zoe, které pořídíte za 695 tisíc korun. Pro podnikatele má značka připravenou slevu 200 tisíc na dodávku Master. Podobné to je u sesterské Dacia – na vybraných skladovkách se dá ušetřit až 50 tisíc korun. To je případ modelu Duster TCe 74 kW, pokud jej vezmete na splátky (přímá sleva je 20 tisíc). Výhodnější je i sandero, které se dostalo pod hranici 200 tisíc korun. Se slevou pět tisíc se doprodává Logan MCV – je to poslední možnost, jak nové „emcévé“ koupit.

» Škoda

S akční nabídkou přichází také česká jednička Škoda Auto, říká jí „program Restart“. Na trh „vrhla“ přes čtyři tisíce nových skladových vozů, přičemž láká na „celkové zvýhodnění u třetí generace Škoda Octavia Combi až 217 600 korun“. Což ovšem neznamená přímou slevu v takové výši, je to součet všech „výhod“ – bohatší výbavy, výkupního bonusu při protiúčtu, bezúročných splátek nebo povinného ručení za 125 korun, ale také zvýhodněné prodloužené záruky a asistenčních služeb.

Slevy se ovšem netýkají nastupující nové čtvrté generace. Do konce května platí výprodejové ceny pro fabie, scaly a karoqy a zmíněné trojkové octavie. A také pro malé SUV Kamiq: s bonusem 30 tisíc za výkup vozu protiúčtem a dalšími slevami se na něm dá ušetřit až 70 400 korun. Slevy se týkají i ojetin v programu Škoda Plus, těch je u dealerů na prodej kolem sedmi tisíc, všechny mladší pěti let.

Můžete dostat balíček Benefit+, který zahrnuje slevu 30 tisíc korun, výkupní bonus na současné auto 10 tisíc, povinné ručení za tisíc korun, prodlouženou záruku a jednu servisní prohlídku zdarma. Případně úrok od 1,9 % nebo operativní leasing – například skladová fabia přijde na méně než 4 000 korun (s daní), kamiq o dva tisíce dráž.

» Další značky

U Fordu na to jdou jinak. S programem „Bezstarostná jízda“ cílí na ty soukromníky a firmy, kteří o novém autě uvažovali, ale momentálně nemají náladu utrácet. Motivují je tedy tříměsíčním odkladem leasingových splátek a odpuštěním dalších tří (do výše 30 tisíc korun), například 15 tisíc pro Ford Fiesta, 20 tisíc pro pumu a 30 tisíc pro mondeo, velkoprostorové galaxy nebo užitkový transit.

Akce trvá do konce června. U Volkswagenu se doprodávají skladové golfy, včetně kombíků a sportsvanů. Zvýhodnění je až 79 200 korun, navíc se nabízí úvěr „s opravdu 0% úrokem“ na až 36 měsíců a buď servis zdarma po dobu 5 let, nebo povinné ručení za korunu po dobu trvání úvěru. Skladový plugin hybrid Passat GTE se pak vyprodává o 250 tisíc levněji.

Také Toyota nabízí podnikatelům i soukromníkům odklad splátek o tři měsíce a nižší úroky (3,99 %). Vybírat se dá z akční nabídky Best, zahrnující téměř celou modelovou řadu skladových vozů. Například Corolla Sedan je po slevě 110 tisíc za 445 tisíc, C-HR za 499 tisíc korun. Akce se týká i sedanu Camry nebo užitkových vozů včetně nového Proace City a Proace City Verso.