Geniální koncept Fiatu: Centoventi je festival skvělých nápadů

Publikum se nemůže v Ženevě rozhodnout, jestli je Centoventi praktická ukázka utilitárního stylingu, nebo připomínka nejlepších časů italského designu, který pracoval nejen s estetikou, ale taky s nápady a technickými řešeními. Centoventi zase objevuje pravý smysl automobilových konceptů, které publiku představují budoucnost.

Fiat vytvořený a pojmenovaný na oslavu sto dvacátého výročí italské značky (centoventi - italsky „sto dvacet“) připomíná svým pojetím koncepty z báječných let, kdy designéři představovali často zcela převratné futuristické nápady, které okouzlily svou nápaditostí a vizionářstvím.

Ano, mnohým připomene spíš mixér nebo kuchyňského robota, ale v tom je to kouzlo. V záplavě agresivních svalovců zaměřených na výkon zaujme jinakostí. Znalci vzpomenou na dekády staré Giugiarovy a Pininfarinovy kreace, které měly myšlenku (vygooglujte si dvacet let starou studii Pininfarina Metrocubo). Centoventi v duchu staré dobré italské školy nabídne nejen estetický zážitek, ale také celou koncepci. Nesnaží se jen poutavě obalit techniku, ale zdůraznit její funkci a zasadit vše do souvislostí.

Italům připisujeme vlastnosti jako fanfarónství, důraz na estetiku a potřebu ohromovat, autům však uměli vždy dávat jednu zásadní vlastnost: prostornost. I malé auto uměli postavit tak, že bylo uvnitř velké, architekturu kabiny otevřeli na maximum tak, aby pohostila posádku, ať to byl Fiat Tipo, nebo Multipla. Také Centoventi má přesně ten formát pasující do křivolakých uliček italských měst. Na 368 x 174 centimetrech plochy zase rozehrává festival nápadů a ukazuje, jak využít prostor „all´italiana“.

A tu nápaditost spojenou s citem pro hravou estetiku právě Centoventi spojuje dokonale. Auto přece nemusí v reálu ani na pohled jezdit nutně dvě stě padesát a driftovat. Zvlášť když je to maminkovský speciál pro obsluhu domácnosti nebo auto pro penzisty. Skvělý je třeba nápad se samostatně stojící na místě spolujezdce uchycenou dětskou autosedačkou.

V Centoventi hledají Italové nástupce Pandy, která je stále nejprodávanějším autem v Itálii a asi jako jedna z mála konvenčních automobilových bonsají bude díky své nátuře schopná odolat atakům emisního šílenství, které zabíjí právě ta nejmenší auta.

Centoventi má být „pionýrem demokratické mobility“, už to není stavění národů na kola jako před lety. Tentokrát chce Fiat zpřístupnit elektromobilitu masám (čímž vlastně poukazuje na to, jak jsou dnes elektromobily cenově nedostupné). Pikantní na tom je, že ještě donedávna elektromobilitu Italové spíše odmítali.

Centoventi má být skládačkou, kterou si zákazník v nebývalém rozsahu poskládá podle svého. Základem bude „čisté bílé plátno“, zákazník si vybere mezi barvami střechy, nárazníků, krytů kol a vnějších polepů. Zvolí konfiguraci interiéru, vybere doplňky a zařídí si tak pojízdný obývák podle svých požadavků. Každé auto bude originál.

Komponenty z tiskárny

Celkem to je 120 různých dílů do interiéru i exteriéru, které si majitel sám namontuje. Podle představ tvůrců to má být takové automobilové Lego pro dospělé. Fiat si představuje, že postupem času budou výměnné komponenty přibývat, vyrábět je budou na 3D tiskárnách samotní dealeři/servisy. Objednávat se budou online a mezi majiteli se s nimi rozvine druhotný obchod - budou si je vyměňovat, půjčovat, prodávat.

Sedačky odhalují svou konstrukci a majitel na ně uchycuje polštáře podle nálady a šatníku - na výběr má být kromě různých potahových materiálů přirozeně celá duha barev.

Fiat Centoventi

Fiat tak vlastně chce využít flexibility, kterou umí architektura elektrického pohonu nabídnout - místo klasické konfigurace s velkým agregátem u vozů se spalovacím motorem se dají elektromotory a akumulátory v autě různě poschovávat.

Ze stovky na pět set

Fiat Centoventi v číslech délka: 3680 mm

3680 mm výška: 1527 mm

1527 mm šířka: 1740 mm

1740 mm rozvor: 2430 mm

2430 mm přední převis: 658 mm

658 mm zadní převis: 592 mm

Zajímavý je také nápad s přídavnými akumulátory. Technologie vyvinutá Samsungem umožní prodloužit dojezd ze základní stovky až na pět set kilometrů. Do speciálních slotů se budou přidávat bateriové moduly, které přidají další kilometry akčního rádiusu. Fiat navrhuje, že by se powerbanky prodávaly nebo pronajímaly.

Na střeše má Fiat Centoventi solární panel, který ovšem nedobíjí trakční akumulátory, ale živí lednici, kam uložíte nákup nebo svačinu, a také velký displej na zádi, kterým můžete posílat zprávy okolí. Od upozornění, že jste začátečník nebo vezete dítě, až po reklamu - třeba si tak budete moci přivydělávat pronájmem reklamní plochy.

Konektivitu na palubu zase dodal Apple. Majitel dostane přístup do banky hudby a dalších služeb.