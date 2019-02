Jak drahá je vlastně nová škoda? Podrobné srovnání cen s konkurencí

Zdálo se, že to dělá schválně. Jako oblečená, ale napůl nahá, obutá, ale přesto napůl bosá chytrá horákyně Boženy Němcové byla tradičně automobilka Škoda při navrhování svých modelů. Třeba takový Rapid – auto ani malé, ani velké, v testech jsme nevěděli, s čím ho vlastně srovnávat. S tím je konec. Konečně. Nová Scala srovnala krok s konkurencí. A líbí se to i samotným prodejcům značky.



Ceny kompaktních hatchbacků Škoda Rapid Spaceback: 299 900 (T)

Fiat Tipo: 307 900 (A)

Škoda Rapid: 307 900 (T)

Renault Mégane: 339 900 (T)

Peugeot 308: 354 000 (T)

Kia Ceed: 359 980 (A)

Hyundai i30: 359 990 )T)

Citroën C4 Cactus: 364 900 (T)

Seat Leon: 365 900 (T)

Škoda Scala: 369 900 (T)

Opel Astra: 397 990 (T)

Ford Focus: 389 900 (T)

Honda Civic: 429 900 (T)

VW Golf: 432 900 (T)

Toyota Auris: 432 900 (A)

Mazda 3: 520 900 (A)

základní motory (A = atmosféra, T = turbo)



„Takové auto jsme nutně potřebovali, konečně máme plnohodnotného zástupce kompaktních hatchbacků ve třídě Fordu Focus nebo VW Golf,“ říká šéf marketingu Škodovky v Česku Petr Janeba. „Pro nás je to vlastně kratší Octavia. Ideální vůz pro majitele fabií, kteří by oktávku rádi, ale nemají na ni,“ dodává. A neskrývá velké ambice. „Věříme, že se český zákazník nenechá utáhnout na základní cenu z plakátu, ale podívá se na výbavu, která je u tohoto modelu výjimečná,“ říká Janeba.

Rozhodli jsme se tedy jeho slova ověřit a pečlivě prozkoumat, jak to vlastně s tou výhodností nejnovějšího škodováckého modelu je. Scalu už si můžete bez problémů sestavit v novém konfigurátoru, objednat, ale svezete se s ní až v dubnu. Ještě předtím si odbude výstavní premiéru na autosalonu v Ženevě.

Scala versus Rapid

Nejčastěji bude Scala srovnávána s Rapidem, který nahrazuje a jehož výroba končí.

Ten existuje ve dvou verzích, jako krátký spaceback a delší liftback s výklopnou zádí a hlavně obřím 550litrovým kufrem. Scala je v hlavních rozměrech větší než Rapid, ovšem právě s výjimkou kufru.

Motory Benzin

1.0 TSI, 3válec, 70 kW, 175 Nm, manuál 5 rychlostí, výroba od 8. 7.

1.0 TSI, 3válec, 85 kW, 200 Nm, manuál 6 rychlostí, výroba od 4. 2., se 7st. DSG od 8. 7.

1.5 TSI, 4válec, 110 kW, 250 Nm, manuál 6 rychlostí, výroba od 19. 8., se 7st. DSG od 4. 2. Nafta 1.6 TDI, 4válec, 85 kW, 250 Nm, man. 6 rychlostí a 7st. DSG, od 4. 2.

CNG 1.0 G-TEC, 3válec, 66 kW, 145 Nm, manuál 6 rychlostí, od 25. 11.



Jejích 467 litrů není úplně málo – například Škoda Roomster, prodávaná coby rodinné MPV do února 2016, měla 480 litrů; současná kombíková Fabia má 530 litrů. Ani jedno z aut ale na Rapida nemá.

Scala na druhou stranu nabídne víc místa na nohy vzadu – oproti Rapidu má o šest centimetrů delší rozvor. Hlavně je ale o devět centimetrů širší, takže se vepředu nebudou tísnit ani rozložitější postavy; v Rapidu bylo místa asi jako ve Fabii. Osobně jsem si nikdy nestěžoval, ani když jsme jezdili ve čtyřech a třeba až do Chorvatska. Rapid s velkým kufrem byl pro nás rodinným ideálem se skvělým poměrem cena/výkon. V základu přišel na 308 tisíc korun, Scala na minimálně 370 – tedy o 62 tisíc korun dráž.

To je ovšem cena za slabší motorizaci 1.0 TSI 70 kW, která bude dostupná až od léta. Kdo by chtěl novinkou jezdit co nejdřív, bude muset sáhnout po výkonnější verzi litru s 85 kW. Její cena začíná na 395 tisících – a to je o 70 tisíc víc než obdobně motorizovaný Rapid.

Škoda sice ve svých materiálech tvrdí, že Scala vychází „cenově výhodněji“ než Rapid – tím však myslí pouze to, že má výhodnější balíčky výbav, ne celkovou cenu. Letmý pohled do ceníků často mnoho neprozradí, je třeba srovnávat stejné motorizace. Zkusili jsme si u Rapidu i u Scaly nakonfigurovat auto, jaké by se nám líbilo, se silnějším motorem 1.0 TSI (Rapid 81 kW, Scala 85 kW + filtr pevných částic).

A s několika příplatky u Rapidu, Scala by nám stačila v základu. Vychází o 61 tisíc dráž. A i kdybychom chtěli „naloženého“ Rapida ve výbavě Style s příplatky, vyšel by na 396 200 korun, pořád o něco levněji než základní Scala. Některé prvky však Rapid vůbec mít nemůže, například hlídání jízdního pruhu. Rapid je tak vždy výrazně levnější, což určitě zarmoutí spoustu nenáročných řidičů, kteří by se obešli bez moderních asistenčních systémů.



Srovnatelné motorizace nejslabší turbobenziny Škoda Rapid Spaceback: 319 900

Škoda Rapid: 324 900

Fiat Tipo: 346 900

Hyundai i30 FB: 359 990

Citroën C4 Cactus: 364 900

Škoda Scala: 369 900

Peugeot 308: 379 000

Ren. Mégane: 380 900

Kia Ceed: 384 980

Ford Focus: 389 900

Opel Astra: 402 990

Seat Leon: 411 900

Honda Civic: 429 900

VW Golf: 432 900

Škoda Octavia: 437 900





Konkurenti

V kompaktní třídě, kam Scala rozměrově přesně zapadá, je tlačenice urputná. Žádná z automobilek si nenechává tuto stále ještě nejprodávanější kategorii utéct, a tak má nová škodovka rivalů opravdu spoustu. Shrnujeme je v tabulkách, do nichž jsme však nezahrnuli prémiové značky.

Při srovnání s konkurencí je třeba zmínit jednu velkou nevýhodu Scaly – nemá a nebude mít verzi kombi. V očích automobilky ji nahrazuje větší Octavia, jejíž 590litrový kufr skutečně vyrovná nebo dokonce „pobije“ většinu kombíkových konkurentů.

Jenže se základní cenou 438 tisíc je Octavia o plných 68 tisíc korun dražší než Scala – zatímco u konkurence se za větší kufr připlácí většinou kolem 30 tisíc korun. To je výrazný handicap, s nímž se Scala bude muset na českém a německém trhu, který tak miluje kombíky, servat. Největšími konkurenty Scaly jsou podle nás Fiat Tipo, srovnatelný všemi rozměry včetně kufru a nabízený za nižší cenu. A určitě Hyundai i30 fastback, což je vlastně verze i30 s větším kufrem, také levnější než Scala.

Konkurenti podle velikosti délka šířka rozvor výška Peugeot 308 4 253 1 804 2 620 1 457 VW Golf 4 255 1 799 2 637 1 452 Š. Rapid Spaceback 4 304 1 706 2 602 1 459 Kia Ceed 4 310 1 800 2 650 1 447 Renault Mégane 4 359 1 814 2669 1 447 Škoda Scala 4 362 1 793 2 636 1 471 Fiat Tipo 4 368 1 792 2 638 1 495 Opel Astra 4 370 1 809 2 662 1 485 Ford Focus 4 378 1 825 2 700 1 452 Hyundai i30 fastback 4 455 1795 2650 1425 Mazda 3 4 460 1 795 2 700 1 450 Škoda Rapid 4 483 1 706 2 589 1 461 Honda Civic 4 518 1 799 2 697 1 428 Škoda Octavia 4 670 1 814 2 667 1 590

Scala má vyspělé asistenty už v základu

V dnešní době se boj o kupce přenáší na pole bezpečnostních asistenčních systémů – ostatně proto je automobilky tak mohutně vyvíjejí, respektive nechávají vyvíjet u specializovaných firem a pak upravují pro své vozy. Z luxusní a střední třídy „propadávají“ vyspělé asistence stále níž, takže u většiny kompaktů nechybí. Obvykle je to tak, že u levnějších značek a modelů bývají vždy za příplatek, u dražších, srovnatelných se Scalou, pak už ve standardu.

A právě přístupem k těmto technologiím se Scala a konkurenti liší. Tedy až na jednoho. Zdá se, že při sestavování ceníku cifršpioni Škodovky doslova leželi v nabídkách Hyundaie a výbavu Scaly mu hodně přizpůsobili. Hlavní vymoženosti – hlídání jízdního pruhu nebo nouzové brzdění – mají oba modely, o spoustě airbagů a „vymazlených“ doplňcích systému ESP nemluvě. Liší se tak jen v drobnostech, škodovka má navíc LED světlomety a barevný displej infotainmentu (6,5“), Hyundai kontruje automatickým přepínáním dálkových světel nebo asistentem pro sledování únavy.

Za příplatek však Scala může mít věci, jaké nikdo z konkurentů v kompaktní třídě nenabízí – hlavně sportovní podvozek s nastavitelnou tuhostí tlumičů. Jiní výrobci volí odlišný přístup. Například u Fiatu nebo Renaultu vám prodají levnější auto bez extra výbavy; za ni se připlácí.

Třeba Fiat Tipo s turbomotorem v ceně 347 tisíc korun je o 23 tisíc levnější než Scala, ale nemá ani jeden asistenční systém. Pokud však připlatíte za lepší výbavu Plus a přidáte 9 600 korun za paket Inteligent Safety, jste o 15 tisíc výše než u škodovky. Podobně to mají u Renaultu – Mégane může mít asistenční systémy až ve vyšších výbavách, od třetího stupně Limited a ještě za příplatek, pak bude minimálně o 20 tisíc dražší než Scala. Na druhou stranu, i Mégane pořídíte bez asistencí za nižší cenu (od 340 tisíc korun, s bonusem za výkup starého auta dokonce od 300 tisíc).

Rivalové podle kufru Citroën C4 Cactus: 348

Mazda 3: 364

Opel Astra: 370*

Seat Leon: 380*

Volkswagen Golf: 380*

Renault Mégane: 384*

Ford Focus: 392*

Kia Ceed: 395*

Škoda Rapid Spaceback: 415

Peugeot 308: 420*

Fiat Tipo: 440*

Hyundai i30 Fastback: 450*

Škoda Scala: 467

Honda Civic: 478*

Škoda Rapid: 550

* existují i ve verzi kombi

Pro koho je Scala

Nejnovější škodovka je tak výbornou volbou pro ty, kdo chtějí mít v autě asistenční systémy (z praxe můžeme jejich pořízení jen doporučit). Je vidět, že nad ceníkem Scaly se ve Škodovce dlouze balancovalo a porovnávalo s konkurencí. Výsledek je dobrý – rádi tak zjišťujeme, že prohlášení automobilky o výhodné nabídce není jen prázdnou reklamní floskulí.

Mnozí namítnou, že by se jim víc líbil přístup Renaultu nebo Fiatu – navíc, když končící model Rapid právě takový byl. Jenže Škoda má svou strategii podloženou prodejními čísly. Ukazuje se, že základní výbavy kupuje jen zlomek zákazníků. Také proto, že většinu škodovek (a nových aut obecně) pořizují v Česku firmy a to i menších modelů. Z loni prodaných 14 tisíc kusů Škody Rapid jich ve firmách skončilo 75 procent, ze zbylých 25 procent soukromých kupců volily základní výbavu jen jednotky procent. I proto z ceníku Scaly základní výbavový stupeň Active pro Česko úplně vypadl.

Výbava kompaktů Výbava aut nižší střední třídy se každým rokem drobně vylepšuje – za posledních deset let je ovšem posun velice výrazný. Před pár lety nás pokaždé zajímalo, zda má kompakt klimatizaci v základní výbavě – což nebývalo zdaleka obvyklé. Běžně se za ni připlácelo, od zhruba deseti do třiceti tisíc. Standardem bývaly dva čelní airbagy, později čtyři. Dnes je to šest (kromě bočních i takzvané záclonové, pokrývající boční okna). Scala může mít ještě o jeden vak navíc, chrání kolena řidiče. Klimatizace se stala naprostým standardem, připlácí se pouze za její elektronické ovládání, tedy nastavení a udržování stupňů se zobrazením na displeji. Stejně tak elektrické ovládání předních oken nebo centrální zamykání zmáčknutím tlačítka na klíčku už nemusíme řešit, auta nevyjíždějí ani bez rádia a alespoň čtyř reproduktorů. Také vstup USB pro přehrávání vaší hudby a nabíjení telefonu je standardem. Základní rádia nemívají velký displej – buď jen malý, monochromatický, nebo vůbec žádný. Připlácet za displej má smysl jedině tehdy, když to není mnoho, a jen v případě, že tím získáte i funkci zrcadlení obrazu z mobilního telefonu (u Scaly za 12 000 Kč). Navigační funkce totiž výrazně lépe zastane mobil s aplikací Waze, sledující reálný provoz. Vestavěné navigace v luxusních vozech to samozřejmě umějí, ale tady se bavíme o kompaktní třídě s většinou základní „nechytrou“ navigací. Google a Waze prostě převálcovaly klasické výrobce offline navigací, které tak mají smysl pouze pro ty, kdo chtějí ušetřit za datové připojení v mobilu. I telefony však umějí navádět offline, bez internetu, jen pomocí satelitů GPS. Vynakládat peníze navíc jen za navigaci je tedy podle nás zbytečné. Novinky ve výbavě Scaly Indikátor slepého úhlu, monitoruje oblast 70 metrů za vozidlem (dříve pouze 20 m). Tuto funkci má škodovka vůbec poprvé.

Front Assist (nouzové brzdění) – v základní výbavě včetně detekce chodců

Animovaný ukazatel směru jízdy, tedy postupně po diodách blikající směrovky

LED nebo Bi-LED přední světlomety

Snížený sportovní podvozek (-15 mm) s nastavitelnou tuhostí tlumičů ve dvou režimech (Normal, Sport) ve volbě jízdního režimu – ojedinělé v segmentu

Adaptivní tempomat do 210 km/h

Virtuální kokpit (displej nahrazující budíky na palubní desce)

Vyhřívaný volant

Vyhřívané čelní sklo

Elektricky ovládané víko kufru

Sklopné tažné zařízení

Sklopné sedadlo spolujezdce s možností aretace ve vertikální poloze

Ochrana proti špatnému načerpání paliva