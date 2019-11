Značkovým servisům se daří přilákat starší auta, jezdí tam i felicie

Podle aktuálních statistik Svazu Dovozců Automobilů (SDA) čítá vozový park osobních automobilů v České republice téměř 5,91 milionu aut. Průměrné stáří osobního auta dle SDA momentálně činí 14,82 roku, přičemž v dlouhodobém horizontu průměrný vůz na českých silnicích nepatrně stárne. Prodeje nových vozů nestačí anulovat strukturu stávajícího vozového parku a přílivu za zahraničí dovážených ojetin, z nichž více než polovina je starší deseti let.



Všechna auta musí do servisu

Auto není ozdobné těžítko, které jste podědili po praprarodičích a bez známek opotřebení jej budou používat ještě vaše pravnoučata. Komplexní mechanika vozu vyžaduje pravidelnou údržbu a výměny náplní, filtrů i provozem přirozeně opotřebovaných spotřebních dílů jako brzdové destičky nebo třeba rozvody. Stejně tak s věkem a nájezdem kilometrů nejspíš přijdou neplánované opravy větších celků, nemluvě o tom, že na našich silnicích se také poměrně dost bourá, jen za loňský rok vyšetřovala policie skoro 105 tisíc dopravních nehod, přičemž materiální škody překročily 6,5 miliardy korun. To vše představuje pro servisy obrovský obchodní potenciál. A to samozřejmě nejen pro velké množství dílen, nezávislými specialisty počínaje a vesnickými garážemi konče, ale pochopitelně i pro servisy autorizované.

Různé „motivační“ slevy a výhody pro majitele starších aut nabízí valná většina značek. Ať už jsou to levnější díly jako Motrio u Renaultu a Dacie, Motorcraft u Fordu či Economy u značek koncernu VW, nebo různé programy slev jako Peugeot 5+ či Toyota 3+. Nejrozšířenější značkou na našich silnicích je domácí Škoda, v prodejích nových vozů drží zhruba třetinový podíl na trhu, a stejně tak ze všech registrovaných osobních automobilů všech věkových kategorií v provozu je škodovek cca třetina.

Nepřekvapí tak, že s vozovým parkem skoro dvou milionů aut má Boleslav ze všech značek zdaleka nejširší autorizovanou servisní síť a že si dává hodně záležet i na tom, aby do ní jezdila nejen zánovní auta, ale i ta starší.

S dvanáctiletým autem „do značky“?

Škodovka má asi nejkomplexnější program pro auta starší čtyř let, nabízí hned několik možností, jak ušetřit na dílech i údržbě a opravách. V nabídce jsou i výhodnější díly Economy a díly repasované (tzv. Výmměnné). Škoda uvádí, že díly Economy jsou levnější „až o“ 35 %, Výměnné díly nabízí se slevou až 68 % oproti originálním. Nejzajímavější vhled do spotřebitelských preferencí Čechů však nabízí takzvaná Šeková knížka, což jsou slevové poukázky na nejčastější úkony údržby vozu, nabízející výhodnější ceny za díly i práci, například 20% sleva u výměny brzd, tlumičů, spojek a výfuků, na díly rozvodů je sleva 15 % atd.

Ze statistik programu, které má iDNES.cz k dispozici, vyplynula překvapivá struktura zákazníků. Program totiž s naprostou převahou nejčastěji využívají majitelé vozů dvanáctiletých a starších, a to v celých 47 %. Auta v rozmezí 8 až 9 let stáří jsou s 9% podílem s odstupem druhá, v již těsném závěsu pak vozy mezi 9 až 10 a 10 až 11 lety stáří. Paradoxně nejméně zastoupenou kategorií jsou vozidla čtyřletá a pětiletá. Po zprůměrování je typickému vozu, který si pro slevu přijede, takřka přesně 12 let.

Jakkoli v programu nejsou výjimkou vozy s nájezdy hodně přes půl milionu kilometrů, činí průměrný proběh 141 493 km. Což ostatně při zohlednění věkové struktury koreluje s odhady odborníků, že nejčastěji najedou Češi soukromým autem mezi 10 000 a 15 000 km ročně.

S celkovou obecnou statistikou českých silnic mimochodem souzní i nejzastoupenější modely ve slevovém programu. Nejvíce zákazníků si pro slevu sice přijelo dvojkovou Octavií (24,5 %), ale v těsném závěsu za ní je jedničková Fabia (24,1 %). Třetí místo však s odstupem okupuje Fabia II (16 %). Celkově tak modelová řada Fabia vévodí, Octavia (s příspěvkem celkem čtvrté jedničkové Octavie) se musí, stejně jako v celorepublikovém poměru zastoupení modelů na vozovém parku, spokojit s druhým místem. Zajímavostí také je, že za Superbem II a Roomsterem soupeří o pozice skoro vyrovnaně aktuální Octavia III, Yeti a Felicia. Vůz, jehož výroba skončila již v roce 2001, tak evidentně stále nezřídka zavítá do autorizovaného servisu.

Z položek údržby a výměn opotřebených dílů si zákazníci nejvíce jezdí pro brzdy se slevou 20 % na díly i práci, výhodné sady rozvodů, spojkové sady a tlumiče pérování. Celkově nejvíce uplatňovaný je šek na desetiprocentní slevu na celou zakázku, velmi oblíbená je u poukázka na autokosmetiku zdarma k jakékoli opravě nad 1000 Kč.

„Od roku 2014 využili zákazníci servisů Škoda již bezmála 300 000 slevových šeků,“ doplňuje statistické údaje Karel Starý, vedoucí Servisních služeb Škoda Auto ČR. V průměru Škoda registruje měsíčně něco přes 4000 uplatněných šeků pro starší vozy.

I dovozovým značkám se daří

Nejen domácí Škoda je v přesvědčování zákazníků o smysluplnosti autorizované péče o starší auta úspěšná. S rostoucí ekonomikou a finančním zázemím Čechů se přirozeně daří i importovaným značkám. Přehled slev na servis starších aut najdete v našem článku zde.

Německá značka Opel, která je dnes součástí francouzského koncernu PSA, má program Classic servis. Nabízí v něm zvýhodněné ceny náhradních dílů při servisování starších vozů. Například majitel sedmiletého opelu dostane v autorizovaném servisu slevu na originální díly ve výši 25 procent. Případná sleva na práce je pak v režii samotného provozovatele servisu.



„Opel patří ke značkám s nejsilnější loajalitou zákazníků – není žádnou vzácností, když si Opely v rodině pořizuje už třetí či dokonce čtvrtá generace zákazníků,“ říká Josef Šopík, šéf českého zastoupení značky Opel. „Zájem zákazníků o zařazení do programu je dlouhé roky stabilní, v poslední době dokonce mírně posiluje.“

Je to dáno i tím, že náročnost servisních úkonů a složitost diagnostiky rok od roku stoupá a opravit dnes kvalitně třeba 8 let staré auto nutně vyžaduje přístup k drahé diagnostice, kterou neautorizovaný servis většinou nedisponuje. „V servisech Opel k opravě používáme originální díly stejné kvality, jako byly použity při výrobě vozu, a proto je zachována jeho plná funkčnost a bezpečnost, prodlouží se jeho životnost a zvýší zůstatková hodnota. Díky časovým normám na jednotlivé servisní úkony, které určuje výrobce, je finální cena opravy zákazníkovi sdělena už při příjmu zakázky,“ říká Jan Matoušek, technický ředitel českého zastoupení značky Opel. „Malí soukromí opravci, garážisté, cenu pouze odhadují a výsledný účet pak bývá nepříjemným překvapením,“ dodává. Naráží tak na fenomén, o kterém se moc neví: stále častěji se stává, že obecné servisy vozí auta svých klientů do značkových servisů na diagnostiku, případně rovnou ke složitějším opravám (více čtěte zde).

Cena opravy v autorizovaném servise tak nemusí nutně vyjít dráž než u garážisty a kvalita odvedené práce je garantovaná.



Stejné zkušenosti mají třeba i u korejské značky Kia. V České republice nabízí zvýhodněné díly pro vozidla starší 5 let. „Jedná se především o výhodnou řadu náhradních dílů s názvem Product Line 2, která zahrnuje více než 1200 výrobků z 22 kategorií. Obsahuje díly, jako jsou tlumiče výfuku, brzdové destičky a kotouče, tlumiče pérování, startovací baterie, zapalovací svíčky, stěrače a mnoho jiných,“ uvádí Kateřina Vaňková, mluvčí českého zastoupení značky. „Cena náhradních dílů z této řady je v průměru o 30 % nižší než cena originálních dílů při zachování stejné kvality,“ ujišťuje. V České republice eviduje podle Vaňkové značka největší zájem o díly používané v rámci běžných servisních prohlídek, jako jsou olejové nebo vzduchové filtry, popřípadě brzdové destičky a kotouče.

„Poptávka o tyto díly přichází od majitelů první generace modelu Kia cee´d vyrobeného mezi roky 2006 až 2012. Oblíbenost dílů řady Product Line 2 mezi českými zákazníky meziročně roste o 5 %,“ dodává Vaňková. Majitel staršího vozu také dostane výhodnější nabídku na provedenou servisní práci u autorizovaného dealera a také nižší cenu provozních kapalin. „Cenové zvýhodnění se pak pohybuje v rozmezí 15 až 20 procent v závislosti na lokalitě dealera,“ uzavírá mluvčí korejské značky.