Wagnerovci zbrojí súdánskou milici, síť vede až k mocnému maršálovi v Libyi

Wagnerovci podle zdrojů CNN dodali RSF rakety země-vzduch, které výrazně pomohly veliteli skupiny Muhammadu Hamdanovi Dagalovi v boji se súdánskou armádou. Tu vede generál a de facto vládce Súdánu Abdal Fattáh Burhán.

Tvrzení zdrojů má oporu v satelitních snímcích ze sousední Libye, kde Wagnerova skupina podporuje polního maršála Chalífu Haftara, jenž kontroluje značné části této severoafrické země. Podle satelitních záběrů v posledních dnech výrazně stoupla aktivita na libyjských základnách, kde působí ruští žoldnéři.

Wagnerova skupina je ruská žoldnéřská organizace, která hraje veřejnou a klíčovou roli v zahraničních operacích Moskvy, zejména na Ukrajině, a byla opakovaně obviněna z páchání válečných zvěrstev. V Africe posílila rostoucí vliv Moskvy a pomohla jí získat zdroje, píše CNN.

RSF v prohlášení poskytnutém CNN odmítla, že by od Ruska či Libye obdržela pomoc. Haftar ani Prigožin na dotazy CNN nereagovali.

Súdán se potýká s politickou nestabilitou od jara 2019, kdy po několika měsících masových protivládních protestů armáda s pomocí RSF svrhla dlouholetého autoritářského prezidenta Umara Bašíra obviněného z válečných zločinů i genocidy. Následný přechod Súdánu k civilní vládě zmařil vojenský převrat z roku 2021. Dagalo a Burhán se přetahovali o moc při jednáních o obnovení civilní vlády, rozhovory nakonec zkrachovaly a v sobotu propukly nejhorší násilnosti, které země zažila za poslední desetiletí.

Nynější boje v Súdánu si podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vyžádaly již více než 400 mrtvých a přes 3500 zraněných. Obyvatelé země se také potýkají s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin a vody. Denní teploty v zemi tento týden přesahují 40 stupňů Celsia.

Satelitní snímky, které analyzovala CNN a skupina All Eyes on Wagner, dokládají pohyb ruského dopravního letadla mezi dvěma klíčovými libyjskými leteckými základnami patřícími Haftarovi a využívanými Wagnerovou skupinou. Podle zdrojů CNN Haftar podporuje RSF, ačkoliv oficiálně popírá, že by v Súdánu někomu stranil. Zjištění podle CNN naznačují, že Haftar a Rusko podporu RSF připravovali ještě před vypuknutím nynějších násilností.

Podle satelitních snímků a nizozemského specialisty na otevřené zdroje, který vystupuje pod jménem Gerjon, začal pohyb dopravního letounů Iljušin-76 dva dny před sobotním začátkem súdánského konfliktu a pokračoval nejméně do středy. Ve čtvrtek 13. dubna letoun odletěl z Haftarovy letecké základny Chádim v Libyi do syrského pobřežního města Latákíja, kde má Rusko významnou leteckou základnu. V pátek se vrátil do Chádimu. Den poté odletěl na další Haftarovu leteckou základnu v libyjské Džufře, kde parkoval na odlehlém místě. Téhož dne začal v Súdánu konflikt.

Iljušin se v úterý vrátil do Latákíje, poté odletěl zpět na leteckou základnu Chádim a následně do Džufry, jak vyplývá z Gerjonova průzkumu. Ten den Rusko podle regionálních a súdánských zdrojů dopravilo rakety země-vzduch na pozice Dagalových milicí v severozápadním Súdánu.