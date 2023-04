Putinův puč v Súdánu. Jen domácí zabijačka, nebo ruská kořist?

Takže můžeme zatím jen hádat, zda v pokusu o převrat jde výhradně jen o domácí zabijačku – tedy kdo bude vládcem smečky a území – nebo zda jde i o Putinovu kořist. Tou je námořní základna v Rudém moři. Rusko po ní opravdu touží a pracuje na ní už roky.

Ale nejdřív k puči, při němž už do pondělního večera zahynulo na sto civilistů (vojáky a milice nepočítaje) a možná tisíc jich už bylo zraněno. Střílí se z děl, bombarduje z letadel, a to v řadě měst. V kostce se to stalo takto: téměř na den před čtyřmi roky byl masovými protesty svržen třicet let vládnoucí islamistický prezident Umar Bašír, což jako obvykle vedlo k vymýšlení pohádek, jak Súdán čeká jaro. Zemi převzala civilně-vojenská vláda, jenže když po čase měli vojáci podle domluvy předat moc civilům úplně, nějak to spletli a udělali to naopak: civilům ji sebrali a sami si vzali všechnu.