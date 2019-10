Vzpoura na luxusní lodi. Místo fjordů jen rozbouřené moře a ucpané záchody

Poté, co se jejich dovolená snů po krásách fjordů proměnila v noční můru, cestující luxusní výletní lodi začali protestovat. Měli proč. Plavba je v přepočtu vyšla na 150 tisíc korun.

Dva tisíce cestujících měly během dvoutýdenní plavby navštívit Francii, Nizozemsko, Norsko a Island. S itinerářem byly problémy od samotného začátku plavby. Kapitánovi lodě se kvůli silnému větru v prvních dnech nepodařilo zakotvit ve francouzském přístavu Le Havre ani v Amsterdamu.

Loď tedy nakonec zakotvila až v malém norském městečku. Ale ani tam cestující příliš spokojeni nebyli. Město prý zelo prázdnotou a navíc bylo od září pro turisty zavřené. A slibované fjordy, kvůli kterým se na plavbu vydali, viděli jen z velké dálky.

Společnost Norwegian Cruise Line následně zrušila i zastávku na Islandu, kapitán ji chtěl nahradit ve skotském Greenocku. Tam ale zase loď nedostala povolení k zakotvení.

Norwegian Spirit liner promised 2,000 tourists a once-in-a-lifetime tour But passengers were left at sea for three days after the ship failed to dock Norwegian Cruise Line declined full refunds and offered a 25 per cent voucher | Daily Mail Online https://t.co/FE9BsA6qCs

To už pasažéři byli na moři tři dny. Lodi se navíc ucpal odpadní systém, což na pohodlí cestujících rozhodně nepřidalo. A jídlo v restauracích začalo docházet.



Stovky cestujících tak v hlavním sále uspořádali hlasitý protest. S cedulemi „Hanba vám“ požadovali vrácení peněz. Akci si natáčeli na telefony. Podle protestujících jim posádka vypnula wi-fi spojení, aby nemohli svůj protest vysílat online.

After three days floating around the Atlantic the bathrooms are backing up, not flushing, and out of order today on Norwegian Spirit. pic.twitter.com/CFBANWycWX