Výletní loď vyhodila německou dvojici. Údajně kvůli hlasitému sexu

Dvojice se v dubnu vydala s cestovní firmou TUI Cruises na dvoutýdenní okružní plavbu po Karibiku na výletní lodi Mein Shiff 5. Hned první den ji však z lodi vysadili.

Renata F. a její manžel Volker přiznali, že při sexu zapomněli zavřít dveře na balkón své kabiny. Renata uvedla, že bývá během intimního styku poněkud „vášnivá a hlasitá“.

Zároveň dodala, že pár se hlasitě pohádal. Zdůraznila ale, že spor nezahrnoval násilí a nezpůsobil žádnou škodu v kabině. A že sex byl z její strany dobrovolný, uvádí německý list Reise Reporter.

Zatímco Renata si po styku šla na balkón zapálit a Volker si užíval sprchu, přišla za nimi manažerka lodi spolu s bezpečnostním pracovníkem. Požádala je, aby opustili loď.

Manžele nakonec vysadili na ostrově Barbados. Pomocí Renatiny matky si zarezervovali let do Paříže. Z francouzského hlavního města se potom vlakem dostali do Německa.

Za plavbu na výletní lodi, kde byli pouhý den, zaplatili 5 800 eur (147 900 korun). Jízda taxíkem k hotelu na Barbadosu, kde zůstali tři noci, je stála asi

tisíc eur (25 500 korun). Zpáteční let do Paříže jim vyšel na 138 eur (3 519 korun) a cesta vlakem do Frankfurtu na 454 eur (11 577 korun).

A proto teď chystají žalobu. Tvrdí, že společnost porušila své povinnosti, když jim nezařídila ubytování a zpáteční cestu. Renata tvrdí, že předčasné ukončení plavby v ní vyvolalo trauma. Od firmy proto chce kompenzaci.

Mluvčí společnosti portálu Newsweek řekla, že dvojice byla požádána, aby opustila loď kvůli incidentu, který se vztahoval k bezpečnosti.

„Provedli jsme to s cílem chránit bezpečnost hostů i bezpečnost ostatních cestujících,“ uvedla v prohlášení TUI Cruises.

S Renatou si společnost údajně vyměnila korespondenci, ve které jí vysvětlila své stanovisko. Detaily incidentu a korespondence nechtěla komentoval s tím, že musí chránit osobní práva hostů. O tom, že by dvojice připravovala žalobu, nemá žádné informace.

„V případě bezpečnostních incidentů na palubě lodi si rezervujeme právo požádat naše hosty, aby ve výjimečných případech opustili loď,“ uvedla mluvčí. Pokud se tak stane, cestující si musí náklady hradit sami. Společnost tvrdí, že s organizací zpáteční cesty nabídla dvojici pomoc.