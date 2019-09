Připrav se na brexit. Britská vláda rozjela kampaň dražší než reklamy loterie

Kampaň Připrav se na brexit (Get ready for Brexit) na internetových stránkách po vyplnění jednoduchého testu vysvětlí uživateli, jaké kroky by měl v nejbližší době učinit.

Ať už je to cizinec podnikající v Británii, který se chce po 31. říjnu vrátit domů, Brit studující v EU nebo prostě jen zvědavý britský občan, který žije v rodné zemi a nikam se výhledově nechystá.

Člověk, který pochází z některé členské země EU a pracuje v Británii, to má poměrně jednoduché. Pokud se po datu brexitu hodlá vydat do Evropy, měl by si překontrolovat platby za mobilní roaming a do konce roku 2020 se musí zaregistrovat do mechanismu EU Settlement Scheme.

A to proto, aby se pak do Londýna či Brightonu mohl zase vrátit. Pokud nemá jiné dokumenty, které ho k návratu opravňují, třeba britské občanství. Nejdelší výčet a předtím i sadu otázek mají podnikatelé.

„Možná nebudete muset všechny tyto kroky do 31. října udělat. Mohou se změnit vzhledem k vyjednáváním a vašim osobním okolnostem,“ upozorňuje web na konci výčtu povinností. Načíst si je lidé mohou i bez zmíněného testu v dalších rubrikách stránek.

Kampaň by podle britské BBC mohla stát až 100 milionů liber (2,8 miliardy korun). Stanice cituje autora blogu zaměřeného na politickou reklamu Benedicta Pringlea, který říká, že tolik na reklamu v jednom roce neutratí ani provozovatel Národní loterie. Spíš polovinu.

Vládní stránky doplní také letáky, billboardy, info stánky na různých veřejných akcích, ale i reklamy na sociálních sítích a v televizi.

Spuštění kampaně oznámil ministr Michael Gove, který je odpovědný za přípravu Británie na tvrdý brexit, tedy bez platné dohody s Evropskou unií. Gove prohlásil, že zajištění řádného odchodu je „nejen záležitostí národní důležitosti, ale i sdílené odpovědnosti“.

Právě na Govea se přitom v neděli zaměřila pozornost aktivistické skupiny Led By Donkeys (Vedeni osly). Ta mu připomněla jeho slova z letošního března, kdy varoval před tvrdým brexitem, který podle Govea nebyl poselstvím referenda z roku 2016.

„Nevolili jsme odchod bez dohody,“ napsali aktivisté Goveův výrok do písku na pláži ve městě Redcar v hrabství Severní Yorkshire hned vedle politikova portrétu. „Řekli jsme si, že bychom ti to připomněli touto 7,5 tisíce čtverečných metrů velkou instalací v písku. Nemáš zač,“ píší protibrexitoví aktivisté na Twitteru.

Skupina tvrdí, že je kresba v písku vidět i z vesmíru:

Hey Vote Leave leader @MichaelGove, remember in March you admitted there’s no mandate for No Deal cos nobody voted for it in the 2016 referendum? We thought we’d remind the country via a 7500sq/m sand installation on Redcar beach that can be seen from space. You’re welcome. pic.twitter.com/hWcLvwFRxA