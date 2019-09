Johnson přišel v parlamentu o většinu, jeden z konzervativců přeběhl

Jeho odchodem přišla Johnsonova vláda o většinu v parlamentu před klíčovým rozhodnutím o dalším postupu na cestě k odchodu Británie z Evropské unie.

„Dospěl jsme k závěru, že není možné, abych jako konzervativní poslanec sloužil svému obvodu a své zemi v jejich nejlepším zájmu,“ uvedl Lee v prohlášení. Konzervativní vláda premiéra Johnsona podle něj agresivně usiluje o zničující brexit a zbytečně ohrožuje životy a živobytí lidí a vystavuje Spojené království riziku, že se rozpadne. Johnsonova vláda podle Leeho také podkopává hospodářství, demokracii a roli Británie ve světě.



V úterý odpoledne se sešli poslanci britské Dolní sněmovny na první schůzi po letní přestávce. Svého mandátu se nejprve ujala liberální demokratka Jane Doddsová, která v srpnu zvítězila v doplňovacích volbách v obvodu Brecon a Radnorshire. Johnsonovu vládu tím připravila o jedno křeslo v parlamentu a vládní většinu ztenčila na jeden hlas.

Poté, co Doddsová složila poslaneckou přísahu a premiér Johnson začal k poslancům hovořit, přisedl na lavici liberálům také poslanec Philip Lee, který záhy vydal prohlášení o odchodu z Konzervativní strany, jejímž byl členem od roku 1992. Od roku 2010 stranu zastupoval v Dolní sněmovně.

Předsedkyně Liberálních demokratů Jo Swinsonová v prohlášení uvedla, že Lee sdílí s členy její strany odhodlání zabránit katastrofálnímu brexitu bez dohody a zastavit brexit úplně.

Johnson jednal s rebely

Johnson ještě před očekávanou parlamentní bitvou přijal v Downing Street skupinu konzervativních poslanců, kteří dávají najevo nesouhlas s vládní brexitovou strategií. Asi hodinová schůzka však podle informací britských novinářů potenciální rebely nepřesvědčila o tom, že premiér má plán na včasné vyjednání a ratifikaci dohody o vystoupení z Evropské unie.

Deník The Guardian jmenoval osm účastníků schůzky z řad konzervativních poslanců, přičemž pět z nich už veřejně ohlásilo, že podpoří snahu prosadit zákon o případném dalším odkladu brexitu. Podle webu BuzzFeed News se už takto vyjádřilo celkem 15 zákonodárců vládní strany. Klíčové hlasování o první fázi plánu na zablokování brexitu bez dohody se očekává v úterý po 23:00.

Poslanci po jednání s Johnsonem neposkytli vyjádření na kameru, podle zákulisních informací je ale premiér na svou stranu nezískal. „Konzervativní rebelové odcházející z dopolední hodinové schůzky s Johnsonem uvádí, že to jejich postoj nezměnilo,“ napsal na twitteru politický zpravodaj deníku The Times Francis Elliott. „Jeden z přítomných řekl, že to bylo na hov*o,“ přidala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Podle zdroje agentury Reuters předseda vlády prezentoval „nepřesvědčivé vysvětlení“ ohledně toho, jak by mohly být při současném parlamentním rozvrhu dojednány a ratifikovány podmínky britského odchodu z Evropské unie. Ten je naplánován na 31. října, přičemž zákonodárci na základě nařízení z minulého týdne čtyři až pět týdnů v září a říjnu nebudou zasedat.

Těsně před zahájením práce parlamentu po letní pauze se sešli také představitelé opozičních stran, aby projednali spolupráci v nejbližších dnech. Lídr labouristů Jeremy Corbyn poté řekl, že jeho prioritou je zabránit tomu, aby Británie 31. října odešla z EU bez dohody. Nevyjasnil ale, zda by jeho strana podpořila vypsání předčasných voleb i před schválením zákona proti brexitu bez dohody.

