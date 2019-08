Zamávejme Británii. Tisíce lidí mají v den brexitu sraz na nizozemské pláži

O událost nazvanou „Užijme si brexit na pláži“ má na Facebooku zájem už 64 tisíc lidí, přičemž necelých 10 tisíc z nich uvedlo, že se jí zúčastní. Pořádá ji mediální producent na volné noze Ron Toekook.

„Bude to hezké rozloučení s dobrým přítelem, který vyráží na vzrušující – ale asi ne úplně slibné – dobrodružství,“ popsal podle agentury AFP.

Večírek bude plný pochutin ze zemí napříč Evropskou unií včetně německého piva, francouzského vína, belgických hranolků či nizozemských chipsů.

I v tom je symbol brexitu. „Budeme sedět na lehátkách, jíst a pít a při tom sledovat, jak se Británie uzavírá,“ pokračuje muž s tím, že pokud bude zájem, možná zahraje i kapela. Návrhy na požadované písně se rovněž drží tématu.

Kapela může zahrát třeba Het is stil aan de overkant (Na druhé straně je ticho) od domácího dua Zware Jongens či osmdesát let starý song We’ll meet again (Znovu se shledáme) od britské zpěvačky Very Lynnové.

Podle agentury DPA připadají v úvahu i I Want to Break Free (Chci se osvobodit) od kapely Queen, London Calling (Volá Londýn) od The Clash či Hello from the Other Side (Ahoj z druhé strany) od britské zpěvačky Adele. Více informací pořadatel slibuje brzy na stránkách www.byebyebritain.nl.

Plážovou akci může kromě nevyzpytatelného říjnového počasí zhatit i možnost, že Britové na konci října z EU nakonec nevystoupí a termín brexitu se opět odloží. Současný britský premiér Boris Johnson ovšem slibuje, že nic takového nehrozí.