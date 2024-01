Británií hýbe poštovní kauza, která zničila stovky lidí. Oživil ji nový seriál

Celostátní kauza, která se tento týden dostala na titulní stránky britských deníků, sahá až do roku 1999. Britská pošta tehdy po spuštění nového účetního systému Horizon od japonské firmy Fujitsu zjistila, že se z jejích účtů ztrácejí peníze. Začala proto podávat žaloby na vedoucí jednotlivých poboček, kde jí systém hlásil finanční nesrovnalosti. Stovky manažerů byly obviněny z podvodů a přišly o práci i dobrou pověst, shrnuje BBC.

Propouštění trvalo až do roku 2015, píše Financial Times. Poté však vyšlo najevo, že manka v účetnictví nesprávně hlásil japonský systém. Kompenzací se ovšem většina obviněných nikdy nedočkala. Mnozí se dostali do existenciálních problémů, někteří spáchali sebevraždu.

V roce 2020 stanice BBC odvysílala dokument s názvem Scandal at the Post Office, reportér Nick Wallis přinesl celý příběh v knižní podobě. Politickými kruhy však nezahýbaly. To se povedlo až nové čtyřdílné minisérii Mr Bates vs The Post Office. Hlavní role Alana Batese se zhostil oceňovaný herec Toby Jones. Klasický příběh odstrkovaného a přehlíženého vedoucího pošty, ze kterého se stane bojovník za práva nejen svých zaměstnanců, slaví úspěch nejen u diváků. Jednotlivé epizody sledovalo přes deset milionů lidí.

Strhující příběh navíc po letech oživil naději pro propuštěné zaměstnance. „Lidem, kteří tvrdě pracovali ve službě pro své okolí, byl bez jakékoli jejich chyby zničen život i jejich pověst. Oběti se musejí dočkat spravedlnosti a odškodnění,“ uvedl před pár dny podle stanice BBC premiér Sunak. Aféru označil za jedno z největších pochybení historie britské justice

Britská pošta Royal Mail je britskou obdobou akciové společnosti (takzvaná public limited company) provozující poštovní služby. Stará se o sběr a doručování poštovních zásilek v celém Spojeném království. Založena byla v roce 1516 a po většinu své historie byla veřejnou službou. Po přijetí zákona Postal Services Act v roce 2011 ale byla započata její privatizace. V roce 2013 bylo 70 procent akcií společnosti nabídnuto na londýnské burze a o dva roky později prodala vláda i zbylý podíl. Část podílu vlastní i český podnikatel Daniel Křetínský. Zdroj: Wikipedia

Po změně legislativy by mělo propuštěným a neprávem odsouzeným vedoucím pracovníkům poboček, které soudy očistí, náležet odškodné ve výši 600 tisíc liber (přes 17 milionů korun). Dosud se nápravy domohlo 96 lidí, kteří se po nespravedlivém odsouzení v poštovní aféře v minulosti obrátili na soudy.

Pasování na rytíře pro lidového hrdinu?

Náměstek ministra odpovědný za chod pošty Kevin Hollinrake přiznal, že vyšetřování odhalilo nekompetentnost a neochotu tehdejšího vedení pošty. Zároveň však dodal, že hromadné zrušení verdiktů soudů z minulosti by bylo bezprecedentní a mohlo by zpochybnit nezávislost britské justice.

„Každý případ je nutné posoudit individuálně, aby nebyli očištěni i lidé odsouzení právem; vláda se však hodlá zasadit, aby se nespravedlivě potrestaní lidé dočkali odškodnění,“ dodal. Součástí kompenzace tak bude podepsání čestného prohlášení, kde zaměstnanec potvrdí, že nespáchal žádný trestný čin.

Alan Bates

S omluvou přišla i firma Fujitsu. Její mluvčí ve čtvrtek uznal, že chyba jejího systému měla zničující dopad na život zaměstnanců pošty. Společnost se za pochybení omluvila. Problémy pro japonskou firmu tím však nekončí. Britská vláda už potvrdila, že firmu požene k odpovědnosti, pokud nové vyšetřování potvrdí její roli v celé kauze.

Šťastného konce se podle všeho dočká i hlavní hrdina seriálu Alan Bates. Mluvčí premiéra Sunaka uvedla, že dává smysl jeho pasování na rytíře. Sám Bates si však v minulosti na oficiality příliš nepotrpěl. Odmítl například udělení Řádu britského impéria. Jak se nechal slyšet, svoji bitvu už vybojoval. Současná naděje na odškodnění jeho kolegů je pro něj tou největší odměnou.

Jedním z neprávem obviněných zaměstnanců pošty byl i Noel Thomas. Na adresu seriálu nešetří chválou. Líbí se mu, jak se tvůrcům podařilo zachytit osobnost Batese. „Myslím, že je to skvělé. Hezky to ukazuje, jakého hrdinu jsme v Alanu Batesovi měli. A nejen v něm, ale i v některých lidech z tisku a poslancích,“ sdělil stanici Sky News.