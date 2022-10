Britská pošta prodělává. Do léta propustí až šest tisíc zaměstnanců

Pro společnost nyní pracuje zhruba 140 000 lidí, uvádí BBC. Největším akcionářem Royal Mail je společnost Vesa Equity Investment, která patří podnikatelům Danielu Křetínskému a Patriku Tkáčovi.

Firma začala o svém záměru informovat zaměstnance. Jejím cílem je snížit jejich celkový počet o 10 000. Většinu z nich propustí, u zbývajícího počtu půjde o přirozený úbytek pracovníků, tedy odchodem z vlastní vůle nebo do starobního důchodu.

Royal Mail očekává celoroční ztrátu 350 milionů liber (9,9 miliardy Kč). Odhad zahrnuje „přímý dopad osmidenních protestních akcí“ a také nižší objem odeslaných balíků. Firma nicméně varovala, že ztráta by mohla dosáhnout až 450 milionů liber (12,5 milardy Kč), pokud zákazníci kvůli stávkám přesunou objem zásilek na pozdější dobu.

„Je to velmi smutný den. Je mi líto, že oznamujeme propouštění. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom se vyhnuli povinnému propouštění a podpořili všechny, kterých se to týká,“ uvedl šéf Royal Mail Simon Thompson.

Zaměstnanci britské pošty, kteří jsou členy odborového svazu Communication Workers Union (CWU), tento týden zahájili nové kolo stávek kvůli platovým a pracovním podmínkám. Protestovat budou 19 dní, a to i ve velký výprodejový den známý jako Černý pátek (Black Friday).

„Propouštění je výsledkem špatného řízení a neúspěšného obchodního programu, který spočívá v ukončení denního doručování, plošném zhoršení pracovních podmínek a mezd poštovních zaměstnanců a přeměně Royal Mail na kurýrní službu ve stylu zakázkové ekonomiky,“ konstatoval generální tajemník svazu CWU Dave Ward.

„Každý den stávky oslabuje naši finanční situaci,“ konstatoval Thompson. Plánované stávky podle něj zvyšují riziko dalšího propouštění. Ward reagoval tvrzením, že firma se zaměstnanci jedná z pozice síly a že „takto se podnik budovat nedá“.

Vesa Equity Investment v britské poště drží kolem 22 procent. Podnik v září popřel tvrzení odborů CWU, že s Vesa Equity Investment jedná o svém prodeji.