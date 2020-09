Křetínskému se sázka na Royal Mail vyplácí. Zhodnotil už skoro tři miliardy

11:01

Podnikatel Daniel Křetínský nákupem akcií britské pošty Royal Mail už vydělal 93,1 milionu liber (2,7 miliardy korun), napsal v pondělí web listu The Times. Křetínský začal akcie nakupovat za nejpřísnějších protikoronavirových opatření, kdy akciové trhy prudce klesaly. Svůj podíl budoval od března do července a do akcií vložil kolem 213 milionů liber.