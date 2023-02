Hlavně žádné novoty. Královská pošta odhalila nové známky s Karlem III.

Součástí tohoto v Británii dodržovaného úzu je rovněž zachování barev pozadí známek podle jejich hodnoty. Už ty s královnou Alžbětou II. měly švestkově fialové pozadí pro první třídu, cesmínově zelené pro druhou třídu, tyrkysové pro takzvanou velkou první třídu a tmavě zelené pro velkou druhou třídu. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

„Pokyny, které jsme od Jeho Veličenstva dostali, se týkaly spíše kontinuity a způsobu, abychom nedělali nic příliš odlišného od toho, co bylo předtím,“ řekl David Gold, ředitel pro vnější vztahy a politiku společnosti Royal Mail. Dodal, že královu hlavu na podobizně nedoplňuje žádná ozdoba, žádná koruna, je to jen prostě lidská tvář na obyčejném pozadí, která říká: „To jsem já a jsem vám k službám.“

„Myslím, že v této moderní době je to vlastně docela pokorné,“ dodal Gold.

Královská pošta uvedla, že se emisí nových známek snažila minimalizovat ekologický a finanční dopad změny panovníka. Ve Spojeném království se podle úřadu ročně doručí ještě přibližně 8 miliard dopisů. Prodejci před prodejem nových známek nejprve vyčerpají své zásoby známek s vyobrazením zesnulé královny.

„Král dal velmi jasné pokyny: nechtěl, aby se cokoli ničilo, aby se věci skartovaly, aby se zásoby vyhazovaly,“ řekl Gold. Fanoušci monarchie i filatelisté se mohou při zájmu o předčasnou koupi nové známku registrovat již od středy, známky se veřejně začnou prodávat až 4. dubna.

Sedmý v pořadí

Král Karel III. je v pořadí již sedmým panovníkem, který se objeví na britské poštovní známce. Té se v Británii přezdívá „každodenní“, je na ní pouze hlava panovníka a hodnota známky zobrazená na jednobarevném pozadí.

„Od chvíle, kdy za vlády královny Viktorie v roce 1840 spatřila světlo světa první poštovní známka světa zvaná Penny Black, nesou britské známky vždy podobiznu toho aktuálně vládnoucího,“ uvedl šéf Královské pošty Simon Thompson.

„Jedinečné je, že na britských známkách není natištěna země původu, zcela postačí obraz panovníka,“ dodal..

Výsledný obrázek na známce je digitálně přetvořená verze portrétu, kterou pro Královskou mincovnu vytvořil britský umělec Martin Jennings. Podobizna je stejná jako ta použitá na zadní straně nové řady britských mincí.

Bank of England v prosinci odhalila návrhy nových bankovek s královskou podobiznou. Ty by se měly dostat do oběhu v polovině roku 2024. Králův portrét se objeví také na všech čtyř polymerových bankovkách v oběhu – 5, 10, 20 a 50librovce. Bankovky se zesnulou královnou budou ve Velké Británii podle The Guardianu i nadále zákonným platidlem.