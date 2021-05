Soud očistil jména pracovníků pošty. Chyba nebyla v lidech, ale v počítači

Poštmistři byli obviněni poté, co pošta na své pobočky nainstalovala počítačový systém Horizon. Ukázalo se, že byl vadný. Někteří přitom skončili ve vězení, přišli o své domovy, nebo zkrachovali. Jiní se očištění svého jména ani nedočkali, jelikož mezitím zemřeli.

Počítačový systém Horizon byl vyvinutý japonskou společnosti Fujitsu. Používal se na britských poštách od roku 1999. Využíval se k různým úkolům, včetně účetnictví a inventarizace.



Dvaašedesátiletý Vijay Parekh strávil šest měsíců ve vězení. Dal na radu svého advokáta se k vině přiznat, byl totiž obviněný z krádeže ve výši zhruba 78 tisíc liber (2 324 790 korun). „Trpěla celá rodina. Byl jsem ve vězení, ale venku byl můj sedmdesátiletý otec. Mělo to dopad na všechny. Spát bylo nemožné, každý den jsem brečel,“ zmínil Parekh pro deník The Guardian.

Zároveň doplnil, že vzhledem ke své kriminální historii nemohl prakticky nikde pracovat. „Teď je vše vyjasněno a mohl bych si hledat práci, ale již jsem dosáhl důchodového věku,“ doplnil Parekh.

Moment, který zničil život

Janet Skinnerová, která provozovala poštu ve městě Hull, pobyla ve věznici devět měsíců, a to kvůli schodku 59 tisíc liber (1 758 495 korun). Tento moment podle jejích slov „zničil naprosto všechno.“ Stejně jako ostatní neměla tušení, že v té době byli trestně stíhaní nebo odsouzeni i jiní pracovníci. Skinnerová při nástupu do vězení v roce 2007 musela opustit své dvě děti.



Harjinder Butoy byl odsouzen v roce 2008 za krádež. Ve vězení strávil tři roky a čtyři měsíce. Zmínil, že osoby odpovědné za tento skandál, by měly být vážně potrestány. „Jsou to jen tyrani, to je vše,“ doplnil.



V rozsudku se píše, že pošta, která stíhání zahájila, věděla, že existují problémy ve spojitosti s počítačovým systémem Horizon a jeho spolehlivosti. Za skandál nikdo nikdy nenesl trestní odpovědnost, na příkaz vlády bylo zahájeno vyšetřování.

Bývalá šéfka britské státní pošty, která na pozici působila mezi lety 2012 až 2019, uvedla, že ji tato situace velice mrzí, vládní šetření plně podporuje a je v rámci vyšetřování ochotná spolupracovat.



Britská vyšetřovací komise, která vyšetřuje potenciální justiční omyly, přezkoumává dalších 22 případů. V souvislosti s počítačovým systémem Horizont bylo stíháno více než 700 osob. Komise i samotná pošta žádají o přihlášení všechny, kteří se domnívají, že jejich odsouzení může představovat justiční omyl.