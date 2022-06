Nenápadná středověká zbraň: pitná voda. Před bombou se dá schovat, před žízní ne

Dvakrát denně, ať je pracovní týden, nebo neděle, dorazí do ukrajinského Mykolajeva tři velká vozidla až z Oděsy. Vezou strategický náklad, bez kterého by město nemohlo přežít. Není to nějaká zázračná zbraň, jen voda. Ale už několik týdnů je pro průběh války stejně důležitá jako raketomety.