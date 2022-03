Pravověrné preppery válka nezaskočila, zásoby a úkryt mají, říká znalec hnutí

Označení prepper pochází z anglického prepare, připravit se. Na co se preppeři připravují?

Na prakticky jakoukoliv situaci, ve které by přestalo platit současné sociálně-politické uspořádání a stát by nebyl schopen byť krátkodobě garantovat bezpečnost nebo zásobování. Příčinami může být leccos od přírodních živlů, přes blackouty, sociální nepokoje až po různé kyberhrozby.

A samozřejmě také válka ve všech možných podobách. S trochou nadsázky můžeme říct, že naši předci byli vlastně preppeři, protože si museli naštípat na zimu dříví, mít zásobu jídla, vědět, kde si naberou vodu, když jim zamrzne studánka.