Budeme mít dva ptáky. Putinův kuchař žertoval před vězni o jaderné válce

Z trestanecké kolonie v Rybinsku v Jaroslavské oblasti náboráři na Ukrajinu převezli 104 mužů. Informaci přinesl investigativní server Važnyje istorii s odvoláním na svědky událostí.

Na začátku srpna přijela do věznice skupina mužů v civilním oblečení. Na setkání byli přivedeni všichni vězni bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav. Přítomní byli i vězni, kteří měli pracovat nebo měli být na samotce. Na místě chyběli pouze ti potrestaní za nepřijatelné chování.

„Do tábora vjel mikrobus a z něj vystoupili muži v civilním oblečení. Jeden z nich se měl představil jako „Hrdina Ruska“ a měl na sobě tričko s medailí. Na otázku odsouzených, jak se jmenuje, jim řekl, aby si to „našli na internetu“. Později si trestanci uvědomili, že se jedná o Jevgenije Prigožina, uvedl příbuzný jednoho z nich. Další svědci mluví o tom, že někteří členové jeho doprovodu byli ozbrojeni.

Trestanci dostali nabídku na šestiměsíční kontrakt, po jehož uplynutí by byli svobodní. Slibovaná odměna byla 100 tisíc rublů měsíčně a přibližně stejná suma měla být v případě úmrtí vyplacena rodině. Verbíři tvrdili, že případě “hrdinské smrti“ rodina dostane 5 milionů rublů. Připojit se k Vagnerově skupině mělo zájem asi 300 lidí. Po několika „rozhovorech“ zůstalo přibližně 160 zájemců.

„Nejvíce se zajímali o vrahy a zloděje, ale nechtěli narkomany a sexuální násilníky. Říkal, že hledají profesionální vrahy, ne domácí zabijáky‚ takoví by u nás v jednotce nezapadli,“ řekl jeden z odsouzených pro server Mediazona. Podle něj souhlasili se vstupem hlavně vězni s dlouhými tresty, ale někteří souhlasili i z ideologických důvodů.

Zároveň ale verbíři odmítali muže s předešlými vojenskými zkušenostmi. „Prý nehledají specialisty, protože mají vlastní. Potřebují jen lidi pro pěší jednotky,“ vypráví vězeň.

Kriminální charakter náboru

Když o dva týdny později přišli do kolonie znovu, vyřadili několik dalších desítek lidí: „Zbytek ten den podepisoval žádosti o milost,“ uvádí jeden ze svědků.

„Z letiště poblíž kolonie vás převezeme na odlehlé místo hned vedle hranic. V několika následujících týdnech proděláte vojensky výcvik. Od té chvíle už nebudete trestanci, ale moji bojovníci. Budete trénovat dvacet hodin denně a trpět stejně jako moji řadoví bojovníci. Po ukončení výcviku vás vrtulníkem převezeme za hranice, kde se z vás stanou praví žoldáci, a teprve pak začneme počítat šest měsíců do vašeho osvobození,“ citují trestanci verbíře.

Ihned po jejich odchodu odsouzení ztratili přístup k vězeňské telekomunikační službě Zonatelecom, takže jim zůstaly pouze zakázané způsoby komunikace, jako jsou vlastní mobilní telefony. Podle vězňů měl nábor „kriminální“ charakter.

Někteří zaměstnanci trestanecké kolonie, podle svědectví svědků nesouhlasili s tím, že k nim přicházejí členové Vagnerovy skupiny dělat nábor. Jeden z dozorců kolonie údajně řekl vězňům, že jeho známý už na Ukrajině byl a že je lepší tam nejezdit.

V průběhu srpna přijeli náboráři potřetí. Shromáždili 106 lidí ze seznamu a i s jejich věcmi je odvedli do uzavřené místnosti.

Tam k nim opět měl promluvit Prigožin. „Říkal, že vězni bojují dobře a většinou umírají proto, že neustupují a střílejí do posledního muže. Řekl také, že to, co se stalo ve Stalingradu, byla jen ochutnávka, na Ukrajině je to mnohem vážnější. A to, co se děje, nazval třetí světovou válkou. Jaderné války se prý nebojí, protože ‚pokud vybuchne jaderná elektrárna, tak Rusové budou mít dva ptáky a Ukrajinci dvě prdele‘ “.

Odsouzení se „Hrdiny Ruska“ ptali, co se s nimi stane, pokud válka skončí dříve, než jim vyprší šestiměsíční kontrakt. Na to odpověděl, že válka se protáhne na několik let, takže se nemusejí ničeho obávat.

Věznice celého Ruska

O tom, že Vagnerova skupina verbuje žoldnéře mezi vězni, píší média od července. V Petrozavodsku na severozápadu Ruska pochovali vězně Jevgenije Jeremenka, který měl být zabit na Ukrajině. Čekal na konec osmiletého trestu, ale nechal se zverbovat do války.

Jeremenko si trest odpykával v petrozavodské věznici. Na konci května přestal telefonovat matce. Opět se ozval až 14. července a nečekaně oznámil, že jej převážejí do jiné oblasti. Za jeho matkou o měsíc později přišli dva „mladí muži“, kteří tvrdili, že jsou „od Ženi“ (Žeňa je ruská zdrobnělina jména Jevgenij), a oznámili, že její syn zahynul. Předali jí vyznamenání a úmrtní list, vydaný v separatistické Luhanské lidové republice.

Jeremenkovo tělo přivezl z Petrohradu do Petrozavodska řidič, kterému musela matka zaplatit. Následující den byl pohřeb, po kterém jí „dva divní mládenci“ proplatili 145 tisíc rublů.

Případ verbování Vagnerovou skupinou popisuje i vězeň z trestanecké kolonie v Plavsku v Tulské oblasti. Podle něj Jevgenij Prigožin navštívil jejich zařízení již 25. července. Toho dne měli náboráři přeletěli ve vrtulníku mezi několika věznicemi. „Věděl jsem, kdo to je. Sám řekl, že zítra se o této návštěvě dozví polovina země,“ řekl vězeň.

Server Verstka uvádí, že náborové skupiny navštívily nejméně 17 zařízení v 10 různých oblastech Ruska.