Generál: Ukrajina postupuje chytře. Rusy odřízne, vyhladoví a donutí k dezerci

Podle Mičánka je třeba interpretovat informace o válce na Ukrajině opatrně. „Od samého začátku probíhá intenzivní informační válka na obou dvou stranách. Média působí ve prospěch Ukrajiny. Jak říkal Clausewitz, funguje „mlha války“.“

„Po půl roce jsme v situaci, kdy válka zamrzla, územní zisky nebo ztráty jsou minimální,“ konstatuje Mičánek. „Viditelné je pouze to, že Ukrajina zaznamenává dílčí úspěchy v Charkovské a Chersonské oblasti.“

Jak se vyvíjí válka?

Charkovská ofenziva je podle generála pro Ukrajince důležitá proto, že Charkov je lidnaté město s významným válečným průmyslem. Navíc oblast sousedí s ruskou Bělgorodskou oblastí, která je pro Rusy důležitá vzhledem k logistice.

Fronta kolem Iziumu a Slovjansku se podle brigádního generála uklidnila, protože Rusové z této části Ukrajiny přesunuli své vojáky do Chersonské oblasti, kde v tuto chvíli čelí rozsáhlejší ukrajinské ofenzivě.

V oblasti kolem Bachmutu momentálně zaznamenává dílčí úspěchy tzv. Vagnerova skupina, což je paramilitantní ozbrojená jednotka najatých proputinovských zabijáků, kteří v minulosti působili také v Sýrii nebo Libyi. Poziční válka na úrovni zamrzlého konfliktu v tuto chvíli probíhá v okolí Doněcku a Lysyčansku.

Faktem je, že Rusko už okupuje zhruba pětinu území Ukrajiny, což na první pohled vypadá jako vojenský úspěch. Na druhé straně většina západních expertů a nesporně i ruská generalita na začátku konfliktu očekávaly, že invaze na Ukrajinu bude pro Putinův režim mnohem snadnější.

„Očekávalo se, že Ukrajina ruský nápor nevydrží a Kyjev padne během několika týdnů,“ vysvětluje brigádní generál. „To se ale nesplnilo. A existují dva důvody: předně diletantské ruské velení a také podcenění schopností ukrajinské armády.“

Úspěchy v Chersonské oblasti

I proto se podle Mičánka začala charakteristika konfliktu měnit. „Ukrajinská vojska začala přebírat aktivitu a v určitých oblastech se podařilo zajistit sice ne závratný, ale přesto mírný postup ukrajinské armády, zejména v Chersonské oblasti.“

„Ukrajině se tam podařilo zničit v podstatě téměř všechny mosty, které tam jsou. Rusové jsou v tuto chvíli závislí pouze na pontonových mostech, které ale jsou stacionární a mohou být vystaveny útokům dalekonosného dělostřelectva nebo raketového vojska,“ říká Mičánek s tím, že to způsobuje Rusům značné problémy.

Osud fronty v Chersonské oblasti je ale podle Mičánka stále nejistý. Rusové tam totiž podle něj shromáždili značné množství vojáků. „Převážnou část ruských vojsk tvoří jižní vojenský okruh. Ten byl posílen východním vojenským okruhem, který se stáhl ze Slovjansku. Ale jsou tam i vzdušné výsadkové síly z několika dalších okruhů, jsou tam vojska černomořské flotily a také nějaké dobrovolnické prapory. Je to značná síla, ale velmi nesourodá, které bude strašně těžké velet. Bude zajímavé sledovat, jak to ruská generalita zvládne.“

Krym a jaderná elektrárna

Pokud by Ukrajinci v Chersonské oblasti uspěli a získali by okupované území zpět, zkomplikovalo by to podle Mičánka Rusům zásobování Krymu. „Tím by Ukrajinci získali větší jistotu v oblasti Černého moře, získali by další přístavy. Je to určitě klíčová oblast.“

Brigádní generál v záloze pak v Rozstřelu rozebíral i zničení ruské vojenské základny na Krymu a pokusil se rozklíčovat, kdo by za útokem mohl stát. Podle něj je nepravděpodobné, že by výbuchy způsobila lidská chyba na straně Ruska, jak se událost snaží interpretovat Putinova administrativa.

Ing. František Mičánek, Ph.D. Brigádní generál v záloze se narodil v roce 1963. Po ukončení studia na VUT Brno a absolvování základní vojenské služby, se stal vojákem z povolání. V letech 1988–2013 postupně prošel velitelské a štábní funkce až do úrovně ředitele Sekce plánování schopností GŠ AČR. Pod jeho vedením byla v roce 2004 zpracována nová koncepce rozvoje protiletadlového vojska a následně realizován rozsáhlý modernizační program v celkové hodnotě 1,5 mld. Kč. V roce 2006 absolvoval válečnou školu letectva a PVO v USA, v letech 2009–2011 působil v Itálii na NATO Defence School jako mentor, kam se posléze ještě jednou vrátil v roce 2016 na pozici děkana. V červnu 2013 ukončil aktivní kariéru vojáka z povolání a odešel do zálohy. (zdroj: www.vojenskerozhledy.cz)

„Prostě je nepravděpodobné, že by za výbuchem mohl stát například odhozený nedopalek. Totéž platí i o protilodních střelách Neptun, to považuji také za nepravděpodobné. S největší pravděpodobnost bych za výbuchy viděl buď útok speciálních sil pomocí dronů nebo útok nějakého partyzánského nebo odbojového hnutí. Ať už s drony nebo s možností umístění nějakých náloží.“

Nejasný je podle brigádního generála útok na Záporožskou jadernou elektrárnu. „Záporožská elektrárna je obsazená Rusy. Těžko říct, jestli je zaminována, ale je jistě využívána jako štít, aby přítomné jednotky nebo sklady nemohly být plnohodnotně ostřelovány.“

„Ale nevěřím tomu, že by Ukrajinci na elektrárnu stříleli . Zvláště proto, že elektrárna pořád funguje a stále dodává Ukrajině energii. Kdyby tam navíc došlo k explozi, nejvíce by to odnesla právě Ukrajina,“ míní Mičánek.

Vyhladovět a donutit k dezerci

František Mičánek v Rozstřelu odpovídal i na otázku, zda vzhledem k úspěšné taktice Kyjeva z posledních týdnů, neradí ukrajinskému generálnímu štábu vojenští poradci z NATO. „Já bych vůbec nepodceňoval kvalitu ukrajinské armády. Měl jsem možnost se s ukrajinskými vysokými důstojníky setkat, a jsou to špičkově připravení lidé, kteří jsou schopni bez problémů a sami zvládat současnou situaci.“

Generál Mičánek: Ukrajina postupuje chytře. Rusy odřízne, vyhladoví a donutí k dezerci.

„Postup Ukrajiny se na první pohled zdá relativně pomalý,“ popisuje taktiku Ukrajiny Mičánek. „Snaží se odřezávat rozmístěná ruská vojska od logistiky, od potravin, ubytování, pokoušejí se zhoršit jejich hygienické podmínky a dobýt okupovanou oblast tím, že se jim v podstatě Rusové vzdají nebo budou dezertovat. Je to dlouhá, ale velice efektivní a úsporná metoda, která na ukrajinské straně přináší relativně malé ztráty, ale je to sofistikovaný postup.“

Podle Mičánka může tato taktika působit na první pohled zdlouhavě, ale v delším horizontu může přinést Ukrajině úspěchy. Generál si však myslí, že válka na Ukrajině v dohledné době neskončí. Během letošní zimy dojde k přeskupení vojsk, obě armády se pokusí nabrat síly a na jaře se konflikt rozhoří nanovo. „Bude to zamrzlý a vleklý konflikt,“ uzavírá František Mičánek.

Jaké jsou ukrajinské a ruské ztráty? Bojují za Rusko cizí vojenské jednotky? A proč musí Rusové verbovat vojáky do armády ve věznicích? I na to odpovídal brigádní generál František Mičánek v Rozstřelu.