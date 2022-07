Analytik: Skvělá kvalita letounů F-35 je bohužel vykoupena extrémními náklady

Podle Jiřího Vojáčka není zahájení jednání o nákupu amerických stíhaček příliš překvapivou zprávou. „ODS jako vůdčí síla současné koalice byla vždycky blíže transatlantickému spojenectví, a to už v době, kdy se rozhodovalo o gripenech. Třeba Alexandr Vondra jako důležitý člen ODS velmi lobboval za to, aby se nakupovaly americké stíhačky.“

Nesporným faktem je podle něj to, že americké stíhačky jsou mnohem modernějšími stroji než švédské letouny. „Pokud odhlédneme od výrobních a provozních nákladů, od věcí jako je spolehlivost či dostupnost, tak čistě technologicky jsou letouny F-35 o jednu třídu modernější. Gripeny začaly vznikat na začátku osmdesátých let a F-35 jsou prvním americkým produktem 21. století.“

Budujeme vysokonákladovou armádu

Technologická vyspělost amerických stíhaček je však podle analytika vykoupena extrémně vysokými pořizovacími a provozními náklady. „Jeden americký letoun vyjde zhruba na 150 milionů amerických dolarů (v přepočtu přes 3,5 miliardy korun) a provozní náklady jsou až na sedminásobku za letovou hodinu oproti letounům JAS-39 Gripen.“

Vláda tím podle Vojáčka sděluje občanům klíčovou zprávu: „A to tu, že Česká republika přechází na vysokonákladovou armádu. Roční provoz nových letounů totiž vyjde stát až na 10 miliard korun.“

Oproti gripenům toho stroje F-35 umí podle Jiřího Vojáčka mnohem více. „Mají větší nosnost. Dále je to spíše stíhací bombardér než stíhací letoun. Nese kromě toho množství moderních technologií, je to takzvaně neviditelný letoun, takže je mnohem obtížněji zachytitelný radary. Oproti gripenům je tisíckrát méně pravděpodobné, že letoun bude zachycen nepřátelským radarem, bude sledován a nepřítel na něj bude moci navádět protiletadlové rakety. No a má i mnohem širší škálu výzbroje, proto je ten letoun tak drahý.“

ČR nevyužila ani možnosti Gripenů

Otázkou podle analytika zůstává, zda je vůbec česká armáda schopna všechny výhody drahých amerických strojů dostatečně využít. „Například o nákupu letounů JAS-39 Gripen se rozhodlo v době povodní a následně přišla ekonomická krize, takže se tyto stroje vlastně jen pronajímaly. Navíc je armáda naplno nevyužila.“

„Používala je pro nácvik protiletadlového boje, ale vůbec je nevyužívala pro nácvik protipozemního boje, který švédské letectvo využilo při akcích v Libyi nebo Američané v Iráku a v Afghánistánu. Tam naši vojáci nemohli, protože na to nebyli vycvičení,“ upozorňuje Vojáček.

„F-35 je nejenom stíhací letoun pro vzdušnou nadvládu, ale i bombardovací a průzkumný letoun. Má obrovské možnosti. A je otázkou, zda jich je naše armáda schopna využít, zda na to od vlády dostane potřebných deset miliard ročně. Pokud by tyto peníze nedostala, tak by se mohlo stát, že by část koupených letounů nevyužila svůj plný potenciál.“

Čáslav musí projít modernizací

Podle analytika bude muset být zásadně upravena i letecká základna v Čáslavi. „Určitě bude muset projít velmi nákladnou a velmi hlubokou přestavbou. Minimálně to platí o vzletové a přistávací dráze. Letoun F-35 je téměř třikrát těžší než gripen a má až čtyřikrát výkonnější motor.“

„Aby nové stroje nezačaly trhat asfalt, ze kterého vzlétají, tak bude potřeba vzletovou a přistávací dráhu vyfrézovat a udělat úplně novou. Budou se muset udělat nové sklady paliva, nové sklady zbraní a musí se zajistit i bezpečnost letounů, aby se k nim nedostal někdo nepovolaný, například k jejich softwarovému vybavení, což by například Číně nebo Rusku velmi pomohlo při vývoji vlastních letounů. Ty investice budou obrovské,“ varuje Vojáček.

Výcvikem budou muset projít i stávající piloti gripenů. Jiří Vojáček však předpokládá, že vzhledem k jejich kvalitě by to nemělo představovat zásadní problém.

Potřebuje české letectvo takto drahé nadzvukové stíhačky? A pokud ano, kolik? Kdyby byla ČR napadena, jak stíhačky mohou reálně pomoci? Kde by je česká armáda nasadila? A kolik jich je reálně schopno ochránit naše území? I na to odpovídal Jiří Vojáček v Rozstřelu.