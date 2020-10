Trump naplnil přání Kremlu, jeho výhra prohloubí chaos, říká profesor Lukeš

10:07

Další čtyři roky vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa by znamenaly prohloubení chaosu, nebezpečné nepředvídatelnosti a neúcty k principům mezinárodního práva. Uvedl to profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Demokrat Joe Biden by podle něj nehrál do karet Kremlu a byl by citlivější k zemím střední Evropy.