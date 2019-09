Greta a Trump se nemusí, oba přitom spojuje populismus, míní německý list

„Nadšení pro Thunbergovou se ukazuje být druhou stranou populismu à la Trump...: Obojí je zakořeněno v nedůvěře vůči zavedeným elitám,“ napsala Karin Jankerová.



„Skutečnost, že svět naslouchá šestnáctileté dívce, když pronáší věci, které vědci a někteří politici hlásají už roky, ukazuje nejen to, jak dobře funguje jako projekční plátno. Poukazuje také na znepokojivý příznak doby: znovu se ukazuje, jak moc utrpěla autorita elit, seriózních politiků i umírněných vědců,“ dodala.

„Někdo, kdo vystupuje nově, mediálně atraktivně a nekonvenčně – v tom jsou si Thunbergová a Trump překvapivě podobní – vzbudí větší politické angažmá než ti, jejichž úkolem je vyjednávání politických kompromisů,“ uzavřela.

Jankerová svůj článek v Süddeutsche Zeitung opatřila titulkem „Mladá idealistka narazí na realitu“. Ve švýcarském deníku Tagesanzeiger ale její text vyšel pod titulkem „Populismus à la Thunbergová“.

Jankerová tyto své úvahy dále nerozvíjí a nevysvětluje, co přesně míní populismem. Nejběžnější definice tohoto mnohdy zneužívaného pojmu zdůrazňuje údajný kontrast zkorumpovaných elit a dobrého běžného občana, jehož jménem si populista nárokuje mluvit.



S tím souvisí touha po co nejméně zprostředkovaném vztahu mezi vládci a ovládanými, mezi společenskými náladami a politickým rozhodováním. Místo zastupitelské demokracie obvykle populisté preferují demokracii přímou. Nebo alespoň jakousi přímou komunikaci s občany, jako v případě častých Trumpových tweetů. Nebo v podobě přímé akce, jako jsou pravidelné páteční manifestace inspirované Thunbergovou.

Populistický aspekt Trumpa i Thunbergové spočívá i v tom, že k institucím přichází jakoby zvnějšku. Pomáhá jim, že nepochází z prostředí, v němž tak výrazně vystupují a které tudíž v očích mnohých mohou snáze očistit.

Zřejmě i proto získala šestnáctiletá školačka Thunbergová větší pozornost než erudovaní vědci či ekologii prosazující politici jako bývalý americký viceprezident Al Gore. Podobně profesionální politiky převálcoval podnikatel Trump, který k překvapení mnohých napřed vyhrál primárky v Republikánské straně a následně i prezidentské volby.

Trump i Thunbergová tvoří spektákl

Jankerová ale zjevně naráží ještě na něco jiného, co s populismem přímo nesouvisí. Totiž na široký a mnoha filozofy i sociology popsaný trend, kterým veřejný prostor a veřejná diskuse degenerují v zábavní spektákl. Lidé stále více popřávají sluchu především či jen těm, kdo se tak či onak předvádí. Kdo (svou osobností) vyvolávají silné emoce – lhostejno zda pozitivní či negativní.

Thunbergová chtě nechtě spolu s Trumpem uspokojuje a současně posiluje problematickou poptávku po personifikacích, symbolech, gestech, ba i senzacích a pózách. Po světě, v němž nerozhodují ani tak „objektivní“ vědecké či politické argumenty, ale spíš humbuk kolem (některých z) nich.

Jankerová naznačuje, že počínání Thunbergové někdy sledujeme tak nepřetržitě a zblízka, jako by účinkovala v televizní reality show. Nepřipomíná ale, že Trump sám dříve mnoho let úspěšnou reality show vedl (a její logiku přenáší podle některých i do politiky). Ani to, že Thunbergová je z herecké rodiny – hercem je její otec a byl jím i její dědeček. Matka je operní pěvkyně.

Jankerová není jediná, kdo si všímá, že Thunbergová i Trump umí zaujmout masy a média, byť za cenu zjednodušených či radikálních sdělení.

„Jednotlivci jsou stále více schopni oslovit velké skupiny lidí prostřednictvím sociálních médií. Trump a Greta to pochopili a používají sociální média jako nástroj (své propagandy),“ řekl deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung německý psycholog Tobias Rothmund.

Doplnil ale, že by nechtěl dávat Trumpa a Thunbergovou do jedné kategorie. Už proto ne, že Trump má politickou funkci.

Trump zpochybňuje závažnost klimatických změn a USA pod jeho vedením odstoupily od Pařížské klimatické dohody z roku 2015, která má omezit emise skleníkových plynů.

Thunbergová naopak burcuje svět, aby se klimatické změny pokusil zastavit. Na jachtě připlula 28. srpna do New Yorku, kde se chce 23. září zúčastnit klimatické konference OSN. Její cestu z Británie přes Atlantik označila Jankerová za „velkou PR událost,“ jakkoliv tak nemusela být zamýšlena. Thunbergová se vyhýbá letadlům kvůli jejich emisím, které přispívají k oteplování planety.

