Zastínila miliardáře i státníky. Hvězdou fóra v Davosu je 16letá ekoložka

Také letošní 49. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) sdružuje tisíce prominentů sezvaných ze všech koutů planety. V zasněženém švýcarském Davosu se koná od 22. do 25. ledna. Greta na exkluzivní akci dorazila 23. a zúčastní se jí až do konce.

Jako dopravní prostředek zvolila vlak, protože je ekologičtější než letadlo. Kritizovala proto, že řada ostatních hostů fóra použije soukromé letouny. Gretina cesta po železnici trvala více než 24 hodin.

Média na ni čekala už na nádraží v Curychu, kam přijela s otcem a svým slavným transparentem „školní stávka za klima“. „Musíme se zaměřit na klimatickou krizi, protože když to neuděláme, v budoucnu téměř nebude většího problému,“ řekla na perónu dobrou angličtinou.

„Vaše generace ukradla naši budoucnost,“ připomněla, co vyčítá dospělým. Velké naděje však do WEF nevkládá, napsal švýcarský deník Tages Anzeiger, podle kterého se Greta v Davosu zúčastní několika panelů.

V obležení novinářů se pak ocitla při příjezdu do Davosu v přibližně 11:50. „Vím, co chci. A vím, co je správné,“ prohlásila do mikrofónů. Počítá s tím, že v drahém alpském středisku bude přespávat ve stanu, uvedla švýcarská stanice SRF.

Greta zároveň dostala prostor v prestižním americkém deníku The Washington Post, který 23. ledna zveřejnil názorový článek, jehož je spoluautorkou. Text kritizuje, že klimatické změny jsou jen jedním z témat WEF. Prý by měly být středem všech diskusí, protože jde o „existenční ohrožení lidstva“.

„Globální emise skleníkových plynů nadále rostou,“ upozorňuje v článku Greta. „Znečištění ovzduší zabíjí více lidí než tabák. (…) Ale jako změny klimatu, znečištění ovzduší není prioritou pro mnohé z vůdců shromážděných v Davosu. To je pobuřující,“ dodává bez servítek.

Místo do školy do ulic. Aspoň v pátek

Do širšího povědomí vstoupila Greta loni v září. Před volbami začala místo ve třídě vysedávat před parlamentem ve Stockholmu. Touto „školní stávkou za klima“ chtěla docílit toho, aby politici i veřejnost brali vážně ekologické problémy. Švédsko tehdy postihla vlna veder a nejhorší lesní požáry v moderních dějinách.

Gretou se inspirovali i žáci jiných zemí, například v Německu, Švýcarsku a Belgii. Místo do školy vyrážejí manifestovat hlavně v pátek. V listopadu místo vyučování vyšli do ulic tisíce australských studentů. Požadovali přechod země na obnovitelné zdroje energie. Austrálie je závislá na uhlí a v emisích uhlíku na obyvatele patří k největším znečišťovatelům.

V prosinci Gretu pozvali na světovou konferenci o klimatu v polských Katovicích. Tam se setkala mimo jiné s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.



VIDEO: Politici nemají starost o klima v popisu práce, myslí si 16letá aktivistka

Greta víc než Angela

O cestě Grety do Davosu a jejím pobytu tam informovala v samostatných zprávách plejáda předních médií z celého světa. Namátkou zmiňme americkou tiskovou agenturu AP, německý deník Die Welt, rakouský deník Kleine Zeitung, francouzskou televizi France Info, italskou stanici RAI, belgickou stanici RTBF a dokonce jihoafrický zpravodajský portál EWN.

Takovou individuální publicitu by Gretě mohla závidět většina ostatních účastníků WEF. A to jsou mezi nimi zvučná jména. Z přítomných politiků vyčnívá německá kancléřka Angela Merkelová, italský premiér Giuseppe Conte, belgická královna Mathilde, japonský premiér Šinzó Abe, brazilský prezident Jair Bolsonaro a čínský viceprezident Wang Čchi-šan.

Greta zastiňuje i slovutné byznysmany. Ty v Davosu reprezentuje zakladatel americké firmy Microsoft Bill Gates, šéf čínské společnosti Alibaba Jack Ma a provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová.

Greta ale samozřejmě poutá pozornost i proto, že je na fóru poprvé – na rozdíl od řady výše jmenovaných osob.

Česko v Davosu zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).