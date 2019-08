Matka operní diva, prapředek nobelista. Ekoložka Greta má slávu „v genech“

Osmačtyřicetiletá mezzosopranistka Ernmanová je jednou z nejslavnějších švédských operních zpěvaček, napsal britský deník The Guardian. Svůj talent předvedla na pódiích ve Stockholmu, Berlíně, Vídni i Amsterodamu. V jednom z kusů zahrála v podprsence i milostnou scénu.

Švédsko zastupovala ve finále Eurovize v roce 2009 v Moskvě, kde soutěžila s písní La Voix (Hlas), k níž spoluvytvořila anglicko-francouzský text.

Je také bojovnicí za ochranu klimatu. V zájmu ekologie přestala cestovat letadly, ačkoli to poškodilo její kariéru. Kvůli Gretě i svým názorům dostává nenávistné zprávy i výhrůžky, připomněl britský list The Independent.

Od roku 2004 je jejím manželem herec Svante Thunberg, s nímž má ještě třináctiletou dceru Beatu. O té moc slyšet není, ví se ale, že trpí syndromem ADHD projevujícím se nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou.

Padesátiletý Thunberg také poutá pozornost. Gretu často doprovází a stal se kvůli ní vegetariánem. Křestní jméno nosí po předkovi, který v roce 1903 obdržel Nobelovu cenu za chemii. Je jím Svante Arrhenius (1859 – 1927), průkopník teorie elektrolytické disociace o štěpení při kontaktu elektrolytu s rozpouštědlem.

V roce 1896 navíc předpověděl, že oxid uhličitý vznikající spalováním uhlí může způsobovat oteplování planety. Greta tak svým způsobem pokračuje v jeho šlépějích.



Během první světové války Arrhenius pomáhal zajatým německým a rakouským vědcům. Jeho odkaz ale poněkud kalí sympatie k eugenice, kterou do vražedných extrémů dovedli nacisté.

Dítě prominentů zneužité pro PR?

Někteří Thunbergové vyčítají „privilegované“ zázemí. Tato slova použil server Guido Fawkes založený pravicovým blogerem Paulem Stainesem.

Nejvážnější obvinění se točí kolem spekulací, zda Thunbergovou nenavádí k exhibicím. Thunberg řekl, že ona ovlivňuje zbytek rodiny, ne naopak. „Změnila nás a nyní mění mnoho dalších lidí,“ prohlásil o její osvětě.

Ernmanová zdůrazňuje, že původně Gretě protesty spojené se záškoláctvím rozmlouvala. Někteří kritici totiž tvrdí, že vypočítavě buduje dceřinu slávu. Poukazují přitom na spojení rodiny se švédskou PR firmou podnikatele Ingmara Rentzhoga, poznamenal britský deník Daily Mail.

Za PR kampaň označil činnost Grety a jejího okolí Jimmie Åkesson, předseda krajně pravicové strany Švédští demokraté. Zviditelňování Grety má prý napomoci prodeji knihy Ernmanové, kterou o rodině sepsala.

Ernmanová ale slíbila, že veškerý zisk z prodeje poputuje k organizacím zabývajícím se změnami klimatu a k dětem se zvláštními potřebami.

Ze školních škamen ke kormidlu dějin

Thunbergová fascinuje média poslední rok. Díky pohnutému osobnímu příběhu a statisícovému aktivismu zejména západní mládeže, k němuž strhla. „Nikdy nebyla tak docela jako ostatní děti,“ shrnul The Guardian.

Copatá dívka trpí Aspergerovým syndromem, což je forma autismu. Zápolila také s depresí a poruchami příjmu potravy. Loni v září začala místo ve škole vysedávat před parlamentem ve Stockholmu. Touto „školní stávkou za klima“ inspirovala lavinu studentských ekologických manifestací, které se konají každý pátek a to i v Česku.

Radikální server Counterpunch přirovnal Gretu pro její zápal k Johance z Arku. Tu však svatořečili až po smrti, zatímco Greta je oslavována již na prahu dospělosti. Do rodiny možná přinese další Nobelovu cenu, tentokrát tu za mír. Letos je na ni totiž nominována a podle některých sázkařů má až 50 procentní šanci, že ji získá.

A tady asi musíme hledat kořeny obdivu i nevraživosti k ní. Za svůj krátký život totiž stihla to, co se většině nepoštěstí nikdy. Zburcovala pro svou myšlenku masy a sluchu jí dopřávají i elity. Letos v lednu řečnila na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, v dubnu hovořila s papežem Františkem a nyní na jachtě míří přes Atlantik do New Yorku na klimatickou konferenci OSN.