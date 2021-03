Americké prokletí. Biden po dvou masakrech žádá zákaz útočných pušek

„Další americké město bylo poznamenáno střelbou a následným traumatem,“ prohlásil v úterý americký prezident v první reakci na tragické události v Boulderu.



„Jill a já jsme zdrceni. Ani si nedokážeme představit, co rodiny obětí nyní prožívají,“ prohlásil podle listu The New York Times a vyzval Kongres, aby už neváhal „ani minutu“ a přijal legislativu zakazující útočné pušky a velkokapacitní zásobníky.

„Toto není a ani by neměla být otázka stranické příslušnosti. Je to problém celé Ameriky. Musíme něco udělat,“ vzkázal demokratický politik republikánským kongresmanům, kteří tradičně stojí na straně držitelů zbraní a lobbistických skupin jako je Národní střelecká asociace (NRA).

Boj za přísnější kontrolu prodeje zbraní původně nebyl hlavním tématem Bidenova prezidentství. Letité americké prokletí přehlušil koronavirus a jeho ekonomické dopady. Během posledního týdne se však zase připomněl fenomén „šílených střelců“, který pandemie načas potlačila.

Tu vlajku nevytahujte

V Boulderu jednadvacetiletý útočník zastřelil deset lidí. Jen o šest dní dříve stejně starý mladík zavraždil v Atlantě ve státě Georgie osm lidí. Biden proto smutně poznamenal, že ani nemusel vydávat pokyn ke stažení vlajky na Bílém domě na půl žerdi – pouze požádal, aby ji ještě nevytahovali.

23. března 2021

Zatímco po útoku v Atlantě vypukly demonstrace proti rostoucí nenávisti vůči Američanům asijského původu (mezi mrtvými byly čtyři ženy s korejskými kořeny), nyní se opět rozhořela debata o přísnější regulaci střelných zbraní. Je to výbušné téma: právo na vlastnictví a nošení zbraně je zakotveno ve druhém dodatku ústavy, který je pro řadu Američanů posvátný.



Znepokojivé jsou ovšem i zprávy o tom, jak se útočník z Boulderu ke zbrani dostal. Ahmad Al Aliwi Alissa (jeho rodina přišla do USA ze Sýrie, podle svého bratra trpí paranoidními představami) vraždil poloautomatickou puškou AR-15, kterou zakoupil jen šest dní před útokem.



Americká média navíc poznamenávají, že město Boulder v roce 2018 zakázalo prodej útočných pušek i velkokapacitní zásobníky. Opatření ovšem jen deset dní před pondělním útokem zablokoval soud.

Biden má za sebou dlouhou a frustrující zkušenost s pokusy o zpřísnění regulace. Příslušnou legislativu měl připravit jako viceprezident za vlády Baracka Obamy po masakru prvňáčků v Newtownu v roce 2012. Jeho snahy o zpřísnění prověrek zájemců o zbraně ovšem neprošly Kongresem a Obama nakonec formou exekutivních rozkazů zavedl jen několik menších reforem.

Biden proto v úterý vyzval Senát, aby neprodleně schválil dva zákony, které už prošly Sněmovnou reprezentantů a které odstraňují kličky v systému prověrek. „Už nemůžeme čekat ani hodinu, ani minutu, abychom učinili rozumné kroky k záchraně lidských životů v budoucnosti,“ apeloval na zákonodárce.



Schválení zákonů v Senátu by však bylo překvapivé. Republikáni, kteří vytrvale odmítají jakékoliv zpřísňování podmínek legálního nákupu zbraní, mohou využít pravidla umožňující blokovat hlasování o legislativních návrzích.



„Povedeme o tom velmi vyčerpávající diskusi,“ vzkázal Bidenovi vůdce republikánské menšiny v Senátu Mitch McConnell. „Mezi republikány a demokraty však panují hluboce zakořeněné filozofické rozpory v pohledu na to, jak se vypořádat se střeleckými útoky,“ dodal.