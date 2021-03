Kdyby nešlo o osmnáct mrtvých a zásadní politiku v pozadí, bylo by to jen hloupé. Když teď střelec pozabíjel při masakru v Coloradu deset lidí v supermarketu, kdekdo samozřejmě čekal na zprávu, kdo to byl. Pak se objevila fotka: vypadal jako běloch, a tak to někteří nevydrželi.