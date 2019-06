Soud v USA povolil vulgaritu v názvu značky, zrušil stoletý zákaz

Erik Brunetti, módní návrhář z Los Angeles, vytvořil kolekci ležérního oblečení, které chtěl registrovat pod ochrannou obchodní známkou FUCT. Slovo se sice píše odlišně, ale zní prakticky stejně jako obrat „fucked“, tedy odvozenina výše uvedeného pohoršlivého výrazu. Státní úřad pro patenty a ochranné známky USA značku zaregistrovat odmítl jako „skandálně nemorální“.



LA designer of ‘FUCT’ clothing brand wins in Supreme Court free speech case on trademark protection for 'immoral, scandalous' material. In 6-3 decision, SCOTUS struck down a law banning such registration with PTO as a First Amendment violation. https://t.co/FUSQy1OC2y

V následné žalobě, která v pondělí dospěla až k nejvyšší soudní instituci, soud zrušil zákon z roku 1905, který využívání vulgárních výrazů obchodníkům zapovídal. Dal za pravdu Brunettimu, který se odvolal na první dodatek americké ústavy zaručující ochranu svobody slova.

Za Brunettiho se postavila Americká unie občanských práv (ACLU). Odvolala se přitom na rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 1971, který na základě prvního dodatku odmítl zakázat nápis na bundách odpůrců vietnamské války. Zněl „Fuck the Draft“, neboli „S..u na odvod“.

Vládní právníci, kteří u nejvyššího soudu stáli proti Brunettimu, se obávali, že schválení kontroverzní ochranné známky otevře stavidla sprosťárnám, třeba i obrázkům nezakryté erotiky, jež by prý mohly zaplavit trh amerického spotřebního zboží.

Victory! #SCOTUS agrees with @CatoInstitute that, while @FUCT may be a "colorful" name for a clothing brand, the U.S. Patent and Trademark Office cannot deny them federal trademark registration on grounds that their name is “scandalous.” https://t.co/zEPKHE5OEH #CatoSCOTUS pic.twitter.com/GeGN56Vi2I