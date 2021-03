Zpátky do školy i restaurací. Není rozvolňování chyba? ptají se Američané

Nedávno jsem ve své umělecké škole zaslechla rozhovor dvou devítiletých dívek. Obě přišly do budovy osobně a fyzicky zpět po roční distanční výuce na piano. „Přála bych si, abych usnula a ráno se probudila a zjistila, že celý rok byl jenom velmi zlý sen, a mohla bych bez roušky nasednout do školního autobusu a jít normálně do školy, do své třetí třídy mezi své spolužáky a kamarády,“ říká zcela upřímně a s dávkou smutku Alessandra.