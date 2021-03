EU vyvezla miliony dávek vakcín. A vy je blokujete, vyčítá Británii a USA

EU exportovala 34 090 287 milionů dávek vakcín proti koronaviru do 31 zemí. Nejvíce jich šlo do Británie (9 106 162), následuje Kanada (3 917 640) a Mexiko (3 134 204). Dodávky obdržely též Japonsko, Saúdská Arábie, Hong Kong, Singapur, Chile či Malajsie. Část šla i do Spojených států (953 723). Většinou se jednalo o vakcínu Pfizer/BioNTech, vyplývá z dat zveřejněných Evropskou komisí.

Podle listu The New York Times se v nejvyšších patrech Bruselu vedla vášnivá debata, zda počty exportovaných dávek vakcín zveřejnit. Někteří činitelé EU se obávali, že by čísla mohla vzbudit hněv v členských zemích, kde očkování k rozezlení řady obyvatel probíhá pomaleji než v Izraeli, Británii nebo USA. Mnozí politici viní právě Evropskou komisi, že si při zajišťování vakcín nepočítala dostatečně pružně.

Jiní činitelé EU ale argumentovali, že zprávy o dodávkách naopak pomohou pověsti EU, neboť ji vykreslí jaké lídra v celosvětové očkovací kampani, jenž chce pomoci k proočkování i ostatním zemím, aby se globální ekonomika co nejrychleji nastartovala.

Podle britského deníku The Guardian si data vyžádal předseda Evropské rady Charles Michel, který vzbudil značnou nevoli Londýna obviněním, že Británie export vakcín blokuje. Britský ministr zahraničí Dominic Raab označil Michelovo tvrzení jako „zcela nepravdivé“.

„Můžeme být také hrdí na podporu, kterou Spojené království poskytlo mezinárodní reakci na covid, včetně částky 548 milionů liber, které jsme věnovali COVAXu (program Světové zdravotnické organizace určený na rovnoměrnou distribuci vakcín i chudým státům, pozn. red.). Rád bych proto opravil tvrzení předsedy Evropské rady, že Spojené království zablokovalo vývoz vakcín. Nezablokovali jsme vývoz jediné vakcíny proti covidu-19 nebo jejích komponent,“ uvedl britský premiér Boris Johnson.

Michel však trvá na tom, že „Spojené království a Spojené státy zavedly úplný zákaz vývozu vakcín nebo složek vakcín vyrobených na jejich území“. „Otázka zní: kolik dávek vyvezli? Toto je velmi jednoduchá otázka a od včerejška jsem na tuto velmi jednoduchou otázku neslyšel odpověď,“ řekl Michel v rozhovoru pro server Politico, v němž vyzdvihoval exportní politiku EU.



Podle předsedy Evropské rady nemusí být zákaz exportu vakcín explicitně řečený prostřednictvím právních předpisů. Politico podotýká, že chytré úmluvy mezi britskou vládou a výrobci a distributory zajišťují domácí populaci přednostní dodávky očkovacích látek. Británie tak prakticky nepotřebuje vývoz legislativně zakazovat.

Podobně i USA využívají na domácí půdě vyprodukované vakcíny výhradně pro své potřeby. Mluvčí americké biotechnologické společnosti Moderna uvedl, že Washington zakoupil veškerou domácí produkci.

Blokování vývozu vakcín

To, že Velká Británie i USA mají mechanismy na blokování exportu vakcín, zatímco EU umožňuje je vyvážet, naznačila už před dvěma týdny předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle listu The Financial Times požádala amerického prezidenta Joea Bidena, aby povolil dodání milionů dávek vakcíny od britsko-švédské společnosti AstraZeneca do EU. Washington si jich od společnosti objednal 300 milionů, očkování vakcínou ale ještě neschválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

EU tlačí na AstraZenecu, aby dodala bloku požadované množství vakcín poté, co společnost řekla, že jich kvůli potížím při výrobě dodá do členských zemí méně. Spor má mezinárodní přesah. Itálie zablokovala vývoz zhruba 250 tisíc dávek AstraZenecy vyrobených na italském území do Austrálie. Canberra krok kritizovala.



Evropská komise rozhodnutí Římu podpořila. Itálie využila nových pravidel EU, která umožňují až do června zakázat vývoz vakcín proti covidu-19 od firem, které nedodrží své závazky dodávek pro unijní země. Světová zdravotnická organizace (WHO) osočila EU, že se opatřeními dopouští „očkovacího nacionalismu“. EU to odmítá, přičemž odkazuje právě na export vakcín.

Pokud jde o podíl naočkovaného obyvatelstva, EU zaostává za Velkou Británií i USA. Zatímco v Británii bylo naočkováno 33 procent lidí a v USA 18 procent populace, v EU je to jen 6,5 procent.